Кто сдал ЕГЭ на высокий балл?

Во ВГУЭС гордятся тем, что его выбирают абитуриенты, перед которыми открыты двери университетов не только Дальнего Востока, но и всей страны. Мы встретились с некоторыми высокобалльниками Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и задали каждому два простых вопроса: «По какому принципу вы выбирали свой будущий университет?» и «Как прошли первые месяцы учебы?»

Альбина БУХАРОВА,

студентка первого курса Института информатики, инноваций и бизнес-систем, направления «Бизнес-информатика», сумма баллов за три ЕГЭ - 236 баллов.

- В школе я училась хорошо. В семье всегда занимались моим образованием. Особенно старался меня развивать дедушка, мы вместе читали, он часто рекомендовал мне какую-нибудь литературу. Да и университет мы выбирали всей семьей, я всегда с ними советуюсь. Изначально меня настраивали на Москву, несмотря на то, что я училась в сельской школе Партизанского района в Новолитовске.

К выбору университета отнеслась со всей ответственностью, задумываться об этом начала за два года до окончания школы. Собиралась поступать в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики на бизнес-информатику. Но, рассмотрев вариант ВГУЭС, я поняла, что здесь будет даже лучше, чем во многих московских университетах. В МЭСИ тяжело учиться иногородним студентам - общежития плохие и далеко расположены. А ВГУЭС - это студенческий город с развитой инфраструктурой. Все сделано для того, чтобы студент полноценно учился, не отвлекался на дорогу. Кроме того, здесь есть бизнес-инкубатор, который дает возможность реализовать себя в бизнесе, еще будучи студентом. И в свободное время есть чем заняться. Я знаю, что во ВГУЭС очень активный Молодежный центр, но в общественной жизни я пока не участвовала. Зато успела походить на фитнес и в тренажерный зал. Сейчас посещаю бассейн.

В общем, поступила - и ни разу не пожалела. Домашние поддержали мой выбор, сейчас даже радуются, что я не уехала далеко и могу часто приезжать в гости.

Были сомнения насчет выбора специальности, все-таки информатика - это сложное направление. Но, поучившись, понимаю, что мне это интересно. Огромную роль сыграли преподаватели ВГУЭС - сумели увлечь. Теперь я с нетерпением жду, когда начнутся специализированные предметы.

Александр ШАВЛЮГИН, студент первого курса Института информатики, инноваций и бизнес-систем, направления «Информационные системы», ЕГЭ - 230 баллов.

- Никогда не хотел уехать из Владивостока. Здесь семья, друзья. Поэтому выбирал среди местных университетов. Остановился на ВГУЭС, потому что это стабильность и перспективы, хорошая научная и образовательная базы.

В школе учился ровно, на четверки и пятерки, но в отличники никогда не рвался. Я и к ЕГЭ готовился, как все, ничего необычного не делал. По-прежнему удивляюсь, как экзамены сдал на 230 баллов. Больше всего баллов набрал именно по информатике.

Помню, когда пришел подавать документы, в приемной комиссии сидел молодой человек и я попросил у него совета, куда пойти учиться. Он спросил, куда я хочу: где попроще или посложнее? Я решил: что где сложнее - там интереснее. Так и попал на направление «Информационные системы».

Пока только осваиваюсь во ВГУЭС, никакие дополнительные занятия не посещаю, но если начну, выберу что-нибудь связанное с моей специальностью. Хочу постоянно развивать себя в процессе обучения - так потом проще будет в магистратуру попасть. А вот в аспирантуру пойти нет ни малейшего желания, это все же фундаментальная наука. Не тянет меня заниматься исследованиями, писать научные работы, хочу действовать, работать, создавать что-то! Идеальным было бы в будущем заниматься программированием компьютерных игр, но в эту сферу сложно пробиться. Пока буду зарабатывать себе «бонусы» в портфолио. Например, я и еще двое ребят-второкурсников с моего института выиграли четвертьфинал международного конкурса программистов среди студентов. В ближайшее время полетим в Барнаул на полуфинал. Постараемся завоевать призовое место, а там можно будет и всерьез побороться за победу в финале конкурса.

Оксана ШЛЫКОВА,

студентка первого курса направления «Дизайн», ЕГЭ - 243 балла.

- Я три года подряд участвовала в конкурсе «Юный дизайнер», который проводят во ВГУЭС. Последний раз, будучи выпускницей, заняла второе место. Тема проекта «Город будущего». Грамота с этого конкурса и стала моим «пропуском» на творческом конкурсе.

Целенаправленно поступала на ландшафтный дизайн. А кафедра дизайна ВГУЭС хорошо известна и заслужила признание среди профессионалов. Я уже была знакома с некоторыми своими преподавателями еще с конкурса, они мне честно рассказали про все преимущества и недостатки профессии. Родители сначала не хотели отпускать меня из родного Комсомольска-на-Амуре, но я смогла их убедить.

Кроме того, во ВГУЭС уже учатся многие мои знакомые и друзья, и все они рекомендовали мне идти именно сюда. Да я и сама, приезжая на «Юного дизайнера», оценила вуз. Мне нравится, что здесь все современное и компьютеризированное. Есть возможность получать несколько образований сразу, можно обучаться дистанционно. Я, правда, о дополнительном образовании и не думаю, пока времени хватает только на учебу, но приятно учиться и понимать, что перед тобой открывается масса возможностей и перспектив.

Во ВГУЭС в этом году студентам, набравшим по ЕГЭ 200 и более баллов, установлена стипендия в восемь тысяч рублей. Также этим ребятам из других регионов оплачивается проезд или перелёт до Владивостока.