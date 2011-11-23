Администрация Владивостока не рекомендует работать

По прогнозу синоптиков, ожидается усиление осадков.

Администрация города Владивостока рекомендует руководителям предприятий всех форм собственности по возможности сократить рабочий день для своих сотрудников.

Автовладельцам рекомендуется без крайней необходимости не выезжать на дороги города, а также с пониманием и содействием относиться к работе снегоуборочной техники.