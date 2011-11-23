Во Владивостоке открылись все пять бывших детских садов ТОФ

23 ноября все пять бывших детских садов ТОФ открылись. С 8 утра родители приводили своих малышей в уже знакомые стены.

Напомним, три сада из пяти по решению военных стояли закрытыми с начала осени. Министерство обороны не передавало учреждения на баланс города. Механизм передачи оборонным ведомством был запущен только в начале ноября. Тогда же по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва специалисты администрации города в оперативном режиме стали приводить в порядок помещения садов, возвращать со складов мебель и оборудование. Почти во всех учреждениях пришлось мыть, белить и красить коридоры и группы, покупать посуду, постельное белье, игрушки.

Специалисты постарались на славу, и детские сады удалось открыть раньше запланированного срока - не 1 декабря, а уже сегодня. Теперь эти учреждения работают в статусе муниципальных.

С передачей садов в свое распоряжение муниципалитет получил 235 дошкольных мест - на столько детей рассчитаны бывшие военные сады. Во всех учреждениях сегодня тепло, чисто и уютно, есть все необходимое для детей. Правда, в связи с непогодой многие родители сегодня не повели малышей в сады, и это касается всех муниципальных дошкольных учреждений. Пока в группах меньше детей, чем планировалось.