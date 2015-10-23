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Во Владивостоке пройдет круглый стол "Формирование доступной среды: современный опыт, проблемы, перспективы"

23 Октября 2015, 17:31 | Владивосток

Во Владивостоке 02 ноября 2015 года в 10.00, по адресу: ул. Ильичева, 15, (2 этаж, актовый зал) состоится круглый стол «Формирование доступной среды: современный опыт, проблемы, перспективы». Инициатором проведения «круглого стола» выступила администрация города Владивостока. 

В ходе проведения «круглого стола» представители Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, Департамента здравоохранения Приморского края, Фонда социального страхования Российской Федерации, органов записи актов гражданского состояния расскажут о созданной системе обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам. 

Основные вопросы, планируемые к рассмотрению участниками «круглого стола», будут касаться создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, предоставляемым на объектах социальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, проблем реализации принципов доступной среды, обсуждения перспектив развития безбарьерной среды на территории города Владивостока.

«Круглый стол» проводится в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018 годы.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в «круглом столе».

Для участия и получения подробной информации

Вы можете обратиться по телефону: 2-488837

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: круглый стол  инвалид 



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Комментарии

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