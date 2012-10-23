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Закон «Об образовании» прошел первое чтение
17 октября 2012 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». «За» проголосовали 292 депутата, «против» – 77 депутатов.
В обсуждении законопроекта в рамках заседания Государственной Думы принял участие министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий ЛИВАНОВ. «Закон «Об образовании» касается всех, потому что образование – ключевой фактор в жизни каждого человека, основа развития и благополучия нашего общества», - отметил Д. Ливанов.
Министр подчеркнул, что «новый закон не только сохраняет, но и расширяет государственные гарантии бесплатного образования». В предлагаемом тексте законопроекта «четко фиксируются меры социальной поддержки учащихся: право на бесплатное обеспечение учебниками, питанием, подвоз к образовательным организациям, предоставление общежития, стипендию».
«Мы понимаем, что человек, который принимает решение стать учителем, чувствует в этом свое призвание. Мы убеждены, что он имеет право на достойную зарплату, комфортные условия работы и поддержку со стороны государства. Новый закон отражает такое понимание роли учителя в обществе», - подчеркнул Д. Ливанов.
Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прошел широкое, многоэтапное общественное обсуждение, в котором приняли участие как образовательное сообщество, так и обычные граждане. Обсуждение проходило и в рамках парламентских слушаний в Государственной Думе и Совете Федерации, в Общественной палате РФ и на конференции Российского союза ректоров, на традиционных августовских педагогических совещаниях работников образования и на различных сайтах в сети Интернет.
Законопроект рассматривался общественно-профессиональными объединениями - профсоюзами сферы образования и общероссийскими объединениями работодателей (ТПП России, ОПОРА России, РСПП, «Деловая Россия»). На сайте zakon.government.ru была проведена общественная экспертиза в соответствии с Правилами проведения общественного обсуждения проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов.
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