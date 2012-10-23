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Учащиеся Школы гуманитарных наук ДВФУ возьмутся за социальные проекты
Студенческий научный клуб «SocioWorld» – инициативный проект кафедры социальных наук Школы гуманитарных наук ДВФУ. Его реализуют, чтобы поддержать научно-исследовательскую и социальную инициативу студентов гуманитарных специальностей, а также чтобы создать условия для реализации студенческих проектов.
– «S-World» – это не просто научное сообщество с традиционным подходом к исследовательским задачам, – прокомментировала руководитель проекта, старший преподаватель кафедры социальных наук Анна АРДАЛЬЯНОВА. – Клуб призван объединить научно-исследовательскую и практическую работу по решению вполне конкретных социальных проблем. Помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – задача не из легких, но студентам ДВФУ она по силам. Члены клуба будут иметь возможность не только приобщиться к научным проектам Школы, но и реализовать собственные исследовательские проекты, провести социологическое исследование по актуальным проблемам региона, установить контакты с социальными учреждениями города и края, пообщаться напрямую с потенциальным работодателем. Первым мероприятием в работе клуба станет конкурс исследовательских и социальных проектов студентов ШГН, по результатам которого мы отберем лучшие проекты для их дальнейшей реализации.
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