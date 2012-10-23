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Во Владивостоке открывается набережная Цесаревича
ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. В субботу, 27 октября, во Владивостоке открывается новая набережная – набережная Цесаревича. Такой подарок любимому городу, его жителям и гостям делает Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Приурочено открытие к 125-летию Дальзавода.
Старейшее судоремонтное предприятие Дальнего Востока России внесло значительный вклад в развитие промыслового, торгового, научно-исследовательского флота. Первые корабли завод спустил на воду еще в 1889 году, в 20-х годах прошлого века первым в стране в промышленных масштабах внедрил электродуговую сварку металлов, построил первое в СССР цельносварное судно. Сейчас на базе исторического Дальзавода создан центр судоремонта. Он является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане.
Благодаря модернизации производства и оптимизации рабочих процессов освободилась часть площадей предприятия. На этой территории создана городская зона отдыха, названная в честь Николая II, который, еще будучи цесаревичем, посетил Владивосток.
Новая набережная представляет собой единый архитектурный ансамбль с прогулочной зоной, вместительной парковкой на 1000 мест, кафе и развлекательными центрами, удачно вписанными в сохраненную историческую среду центра города. Всего за несколько месяцев с весны этого года строители облагородили заводскую территорию: уложено 10 километров инженерных сетей, включая бытовую и ливневую канализацию, построены насосные станции и тепловой узел, четыре очистных сооружения, уложено 8000 квадратных метров гранитной плитки, в том числе особо крупного размера, построены подпорные стены и декоративные элементы, в том числе Мост любви. Полностью перестроено 450 метров причальной стенки.
На берегу бухты Золотой Рог появилось место для семейного отдыха, где можно покататься на роликах и велосипедах, зайти в кафе и ресторан. В дальнейшем здесь откроются супермаркет, спортивный и оздоровительный центр.
Открытие набережной Цесаревича состоится в эту субботу, 27 октября, в 16.30. Всех гостей ждут конкурсы и подарки, большая детская площадка, выступление музыкальных и танцевальных коллективов города. Вход для всех желающих со стороны Корабельной набережной (100 метров от опоры моста через бухту Золотой Рог в сторону Луговой), сообщил ZRPRESS Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».
Историческая справка
Дальзавод основан 14 октября (26-го по новому стилю) 1887 года. До 1918 года Дальзавод имел статус «нового» Адмиралтейства в составе Владивостокского Военного порта.
До 1917 года Военный порт непрерывно строился и расширялся, осуществляя ремонт кораблей Тихоокеанской эскадры и судов Добровольного флота, а также производил сборку, достройку, испытания и сдачу миноносок, эсминцев и подводных лодок, доставляемых с судостроительных верфей центральной России по железной дороге в разобранном виде.
В период с 1918 по 1922 год Дальзавод отремонтировал 837 единиц кораблей и судов. Кроме того, 147 единицам был произведен ремонт подводной части в сухих доках.
В период с 1920 по 1923 год Дальзавод впервые в стране в промышленных масштабах внедрил в производство электродуговую сварку металлов под руководством талантливого инженера, в дальнейшем крупного ученого Виктора Петровича Вологдина, пришедшего на предприятие в 1920 году.
С началом Великой Отечественной войны Дальзавод в кратчайшие сроки перевел производство на работу в условиях военного времени, продолжал сборку и ремонт подводных лодок, обеспечивал техническую и боевую готовность кораблей Тихоокеанского флота, выполнял специальные работы по подготовке кораблей к перегону Северным морским путем на Северный флот, ремонтировал суда Севморпути и Дальневосточного пароходства, вооружал гражданские суда для самообороны, переоборудовал гражданские суда в тральщики и десантные корабли для усиления ТОФ, изготавливал оружие (в частности – производил сборку автоматов ППШ), боеприпасы и ручные гранаты.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО Дальзавод был награжден орденом Ленина.
В 50-е и 60-е годы, в период стремительного роста военного и гражданского флота и создания атомоходов, а также введения в эксплуатацию ряда военных и гражданских судоремонтных заводов на Дальневосточном морском бассейне, на Дальзавод был возложен ремонт, модернизация и переоборудование боевых надводных кораблей I и IIранга, дизель-электрических подводных лодок, судов обеспечения космических полетов, крупнотоннажных судов обеспечения ВМФ, научно-исследовательских судов, а также наиболее крупных и сложных гражданских судов.
18 января 1971 года «по итогам работы в VIII пятилетке и за освоение новой техники» Дальзавод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Дальзаводчанами внесен существенный вклад в развитие судоремонта. В этой области помимо внедрения электросварки впервые придуман и внедрен блочно-секционный метод ремонта корпуса и агрегатный метод ремонта механической части кораблей и судов.
Сейчас Центр судоремонта «Дальзавод» является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане. На предприятии идет модернизация, которая позволит ремонтировать корабли, которые в ближайшее время поступят на вооружение Тихоокеанского флота.
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