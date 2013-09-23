Во Владивостоке "Примводоканал" в связи с ремонтными работами отключит холодную воду

25 сентября специалисты КГУП «Примводоканал» будут проводить ремонт части трубопроводов, устранять обнаруженные течи и вести ряд профилактических работ на насосных станциях. В связи с этим в течение дня в ряде районов Владивостока будет отключено холодное водоснабжение.



С 9 до 13 часов:



ул. Татарская, 3-11, 6-20;



С 9 до 15 часов:



ул. Черняховского, 3-21, Каплунова, 5, 11, 13-17, Луговая, 50, 50а, 62-74, Сабанеева, 8, 14, 11-23, Юмашева, 12а, 24-40, 10, 10а, 12, 16, 2, 6, Ладыгина, 6, Кузнецова, 42-92, Стрелковая 50, 2а;



С 9 до 16 часов:



Океанский проспект, 90, 96, 98, 100а, 100, 108, 110, 112, 142, ул. Алтайская, 3, Нейбута, 11-41, 22-28;



С 9 до 17 часов:



Океанский проспект, 92-106/1, проспект Острякова 4, 8;



С 9 до 20 часов:



ул.Фадеева, Воропаева, 5, 11, 12а, 14, 14а, 22, 28, 41а, Шишкина, 62-78, Верещагина, 12-24, частный сектор по ул Грекова.

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