Во Владивостоке прошел флешмоб, посвященный всемирному дню женственности

1 августа на Корабельной набережной собралось около пятидесяти представительниц прекрасного пола, чтобы отпразновать ставший уже традиционным день женственности.Об этом сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события.

В честь этого события девушки и женщины разных возрастов и профессий вышли на набережную в платьях и с цветами, чтобы украсить день и сделать мир чуточку лучше.

Флешмоб проводится ежегодно 1 августа уже 8 лет в разных городах по всему миру. Во Владивостоке традицию подхватили относительно недавно. В нашем городе флешмоб организуют только второй год.

Идея флешмоба зародилась в голове психолога и писательницы Ольги Валяевой, автора книги "Предназначение быть женщиной". Ольга пропагандирует женственность, помогает понять женщинам насколько они прекрасны. Цель флешмоба, по ее словам- сделать мир красивее, а женщин вокруг - чуточку счастливее.

У всех собравшихся в этот день на набережной было прекрасное настроение. Девушки водили хороводы, пели песни.

Заключительной ноткой стало по традиции вручение цветов. Участницы флешмоба дарили проходившим мимо девушкам цветы, тем самым делясь с ними хорошим настроением и заряжая их позитивом и своей энергией.