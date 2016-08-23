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Во Владивостоке прошел флешмоб, посвященный всемирному дню женственности
1 августа на Корабельной набережной собралось около пятидесяти представительниц прекрасного пола, чтобы отпразновать ставший уже традиционным день женственности.Об этом сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события.
В честь этого события девушки и женщины разных возрастов и профессий вышли на набережную в платьях и с цветами, чтобы украсить день и сделать мир чуточку лучше.
Флешмоб проводится ежегодно 1 августа уже 8 лет в разных городах по всему миру. Во Владивостоке традицию подхватили относительно недавно. В нашем городе флешмоб организуют только второй год.
Идея флешмоба зародилась в голове психолога и писательницы Ольги Валяевой, автора книги "Предназначение быть женщиной". Ольга пропагандирует женственность, помогает понять женщинам насколько они прекрасны. Цель флешмоба, по ее словам- сделать мир красивее, а женщин вокруг - чуточку счастливее.
У всех собравшихся в этот день на набережной было прекрасное настроение. Девушки водили хороводы, пели песни.
Заключительной ноткой стало по традиции вручение цветов. Участницы флешмоба дарили проходившим мимо девушкам цветы, тем самым делясь с ними хорошим настроением и заряжая их позитивом и своей энергией.
Богачёва Дарья. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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