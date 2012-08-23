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Во Владивостоке места в общежитиях ДВФУ заняли сотрудники МВД
23 Августа 2012, 17:56 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. 107 человек, прикомандированных на саммит АТЭС - 2012 сотрудников МВД из других регионов России, поселились во Владивостоке в одном из общежитий ДВФУ на ул. Державина, 19.
Все студенты были выселены, что и понятно - каникулы. С оставшимися проживающими преподавателями и работниками вуза комендант общежития накануне провела собрание. Было настоятельно рекомендовано «не ходить по коридорам с голыми ногами» и «в пеньюарах». Также рекомендовано «во избежание конфликтов» на дверь в апартаменты преподавателя повесить лист бумаги с надписью «Проживает сотрудник. Не беспокоить!»
Ольга Журман, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Журман
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