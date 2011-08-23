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Не WC единым...
С нескрываемой радостью узнала о том, что во Владивостоке планируется построить новые капитальные общественные клозеты в отремонтированных скверах города. Сразу напрашивается вопрос: а сколько у нас этих скверов-то, хватит пальцев на руках? Что же прикажете делать остальным горожанам и гостям форпоста России? Прошу прощения, но то, что у нас есть в наличии, - образца разве что средневекового справления нужд человечества, уже не должно быть в городе по определению.
Перед глазами постоянно возникают стихи народных умельцев из села Лукьяновка, сдающих свое жилье для лыжников в качестве «гостиницы на дому»: «Товарищи-друзья! Мимо ямы с-..ть нельзя, держите ж..пу прямо, для этого есть яма». С трудом представляю, как перевести такой фольклорный юмор иностранцу. А по большому счету, это слоган всей нашей жизни. Может быть, и проблемы все наши от безразличного отношения к проблеме справления естественных нужд?
В центре Праги стоят бесплатные, чистые внутри и снаружи кабинки биотуалетов. Нам, дуракам, зайти туда страшно, вдруг автоматически закроются двери или попросит автомат бросить в заветную щелочку копеечку, и будешь ты биться потом в этой кабинке как проклятый. Ведь номинал копеечки неизвестен, объявления не развешаны. Тетечки замурзанной рядом не наблюдается, запаха нет - ситуация для нас незнакомая. Ан, нет, не хотят дурить туриста, культура у них такая европейская. Бесплатно, чисто, все-таки центр города, столица государства.
Чисто не там, где не мусорят, чисто там, где метут и моют по графику с перерывом максимум в час. Или же там, где нет людей. А раз уж мы поглотили своим цивилизационным человеческим нахрапом нашу планету, может быть уже пора дойти и до «Water closet»?
Да и опять же, возвращаясь к кабинкам, ну почему мы должны колыхаться в этих антибиотуалетах Владивостока с нечистотами. Каждый уважающий себя банк, супермаркерт, торговый, офисный центр, автозаправка, кинотеатр и кафе должны не только иметь таковые (бесплатные!), но и разместить вывески о том, что, мол, здесь у нас WC. Между тем в нашем городе и крае эти места являются самыми засекреченными объектами, поэтому людей по привычке тянет в подворотни.
Всегда удивляюсь тем экземплярам рода человеческого, которые из-за природной своей «стеснительности и скромности», дабы никто не заметил, справляют нужды в подъездах. Именно от таких «скромников» люди и ставят домофоны, а не столько от воров.
Кстати, туалет на наших автозаправках - это объект тоже архиважный, но несмотря на приличную стоимость бензина, даже крупные автозаправщики не утруждают себя обустройством оных. Выкопали пару ямок, и сойдёт.
С трудом представляю, как иностранцы, которых угораздит приехать во Владивосток в 2012 году, будут искать не то что туалет, а любой другой необходимый пункт на нашей пересеченной местности. По пальцам можно пересчитать вывески на английском языке. Как-то мне предприниматель рассказал, как его остановил турист, протягивая бумажку с надписью «Where туалет?». Но это дело не житейское, следующим летом на городских улицах волонтеров расставят, чтобы на английском препровождать к «М» и «Ж».
Временно это проблему снимет. Но сделать общественный туалет в любом торговом или сервисном центре обязаловкой – тут чуть ли не закон надо принять. В том же ТД «Максим», скажем, еще придется побегать, что найти заветное W и M. Или нам не нужно удобств, и у нас такого добра за каждым углом?!
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