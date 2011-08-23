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Гендиректор ОТВ-Прим Михаил Полусмак оставил должность
Генеральный директор телекомпании ОТВ-Прим Михаил ПОЛУСМАК с 15 августа оставил должность и в течение месяца намерен отдыхать с семьей в деревне, после чего решит, чем будет заниматься в дальнейшем, об этом он сообщил «ЗР».
- Я завершил очередной этап своей жизни, сделав на этой должности все, что мог. Не хочу останавливаться, - сообщил «ЗР» Михаил Полусмак. – В сентябре выйдет мой крайний проект, который был запущен на ОТВ-Прим. Вместе с ТИНРО-Центром хочу рассказать, и самое главное – показать гидробионты в их естественной среде. А то мы живем на морском берегу, регулярно едим гребешок, трепанга, морских ежей, но по сути ничего о них не знаем.
Отставка Михаила Полусмака стала неожиданностью. Его отношения с политическим руководством края и лично с губернатором казались весьма прочными. Например, совсем недавно, этим летом, он был избран в Политсовет «Единой России».
- Конфликта с губернатором у нас не было. И моя отставка никак не связана с прошедшими праймериз, - заверил Михаил Полусмак.
За время пока ОТВ-Прим руководил Михаил Полусмак, эфир телекомпании обогатили более 15 телепроектов. Причем довольно высокого уровня. Например, проект «Приморье with love» с Иваном ПАНФИЛОВЫМ у ОТВ-Прим приобрел федеральный телеканал «Моя планета». И уже в этом году будет транслировать его в федеральном эфире.
- Я очень благодарен всему коллективу телекомпании за то, что они поверили в себя и доказали, что и региональное телевидение может выдавать программы федерального уровня, - отметил Михаил Полусмак.
Досье "ЗР"
Михаил Полусмак работал генеральным директором телекомпании ОТВ-Прим с 10 января 2009 года. До этого с 2002 года трудился на должности пресс-секретаря губернатора Приморского края. Ему 32 года. Женат, имеет троих детей - двух дочерей семи и четырех лет, и трехлетнего сына.
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