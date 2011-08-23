www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Гендиректор ОТВ-Прим Михаил Полусмак оставил должность

23 Августа 2011, 21:20 | Владивосток

Генеральный директор телекомпании ОТВ-Прим Михаил ПОЛУСМАК с 15 августа оставил должность и в течение месяца намерен отдыхать с семьей в деревне, после чего решит, чем будет заниматься в дальнейшем, об этом он сообщил «ЗР».

- Я завершил очередной этап своей жизни, сделав на этой должности все, что мог. Не хочу останавливаться, - сообщил «ЗР» Михаил Полусмак. – В сентябре выйдет мой крайний проект, который был запущен на ОТВ-Прим. Вместе с ТИНРО-Центром хочу рассказать, и самое главное – показать гидробионты в их естественной среде. А то мы живем на морском берегу, регулярно едим гребешок, трепанга, морских ежей, но по сути ничего о них не знаем.

Отставка Михаила Полусмака стала неожиданностью. Его отношения с политическим руководством края и лично с губернатором казались весьма прочными. Например, совсем недавно, этим летом, он был избран в Политсовет «Единой России».

- Конфликта с губернатором у нас не было. И моя отставка никак не связана с прошедшими праймериз, - заверил Михаил Полусмак.

За время пока ОТВ-Прим руководил Михаил Полусмак, эфир телекомпании обогатили более 15 телепроектов. Причем довольно высокого уровня. Например, проект «Приморье with love» с Иваном ПАНФИЛОВЫМ у ОТВ-Прим приобрел федеральный телеканал «Моя планета». И уже в этом году будет транслировать его в федеральном эфире.

- Я очень благодарен всему коллективу телекомпании за то, что они поверили в себя и доказали, что и региональное телевидение может выдавать программы федерального уровня, - отметил Михаил Полусмак.

Досье "ЗР"

Михаил Полусмак работал генеральным директором телекомпании ОТВ-Прим с 10 января 2009 года. До этого с 2002 года трудился на должности пресс-секретаря губернатора Приморского края. Ему 32 года. Женат, имеет троих детей - двух дочерей семи и четырех лет, и трехлетнего сына.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru