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Саммит АТЭС - 2012
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В строящихся отелях Владивостока началась отделка номеров

23 Августа 2011, 12:25 | Владивосток

Работы по внутренней отделке зданий в части номерного фонда начались в гостиничных комплексах на мысе Бурный и Корабельной Набережной, которые возводятся для гостей АТЭС-2012. Завершается проектирование ландшафтного дизайна сооружений, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

«В настоящий момент фасад многофункционального гостиничного комплекса на м. Бурный оформлен уже на 50%. Здесь уже полностью выполнен каркас основного здания, высота которого составляет 16 этажей», - сообщает заказчик - ОАО «Наш дом – Приморье». На Корабельной набережной строители завершают возведение каркаса - в настоящий момент работы ведутся на последнем 17-м техническом этаже.

17-этажный современный отель на Корабельной набережной рассчитан на 250 номеров. Здесь будут расположены конференц-центр на 500 мест, спортивно-оздоровительный комплекс, а на первом этаже - Дворец бракосочетания. Гостиница курортного типа на мысе Бурном также рассчитана на 250 номеров. По проекту это двухуровневое здание - 16 и 14 этажей. В гостинице будут расположены СПА-салон и фитнес-центр, рестораны, бары и другие общественные помещения. Кроме того, здесь будет находиться единственный в России центр талассотерапии.

Оператором гостиничных комплексов выступит Hyatt International, под брендом которого работают 750 отелей и курортов в более чем 45 странах мира. Новые отели мирового уровня будут способствовать развитию туризма и расширению деловых контактов. По мнению губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, 5-звездочные комплексы на мысе Бурном и Корабельной набережной станут частью нового морского фасада Владивостока.

Автор: Юрий Рогов
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