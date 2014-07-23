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Открыт секрет, почему на ремонтируемом Некрасовском путепроводе часто нет строителей
Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе. Специалисты демонтировали старые, разрушенные швы, а также бетон сниженной прочности. В настоящее время проводятся работы по устройству бетонных подушек. После завершения монолитных работ бетон должен достигнуть необходимых параметров прочности.
«Чтобы бетон набрал определённую марку прочности, нужно выдержать от 7 до 14 суток. Если на перекрытом участке жители не увидят строителей, это вовсе не означает, что ремонт не ведётся – выстаивается бетон», - отметил заместитель главы города Леонид Вильчинский.
После того, как прочность бетона достигнет необходимых параметров, строители приступят к монтажу анкерных устройств для крепления швов.
Напомним, что при проведении работ на Некрасовском путепроводе в 2013 году часть швов заменили. В процессе работ была выявлена потеря прочности бетонных подушек под воздействием агрессивной среды. Обследование показало, что в связи с износом резиновых изделий произошла разгерметизация - намокли нижние части конструкций, началось разрушение монолитного участка. Если не провести ремонт сейчас, то может начаться разрушение несущих конструкций.
Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке автодороги и с пониманием относиться к задачам дорожных служб.
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