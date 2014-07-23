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Открыт секрет, почему на ремонтируемом Некрасовском путепроводе часто нет строителей

23 Июля 2014, 15:41 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе. Специалисты демонтировали старые, разрушенные швы, а также бетон сниженной прочности. В настоящее время проводятся работы по устройству бетонных подушек. После завершения монолитных работ бетон должен достигнуть необходимых параметров прочности.

«Чтобы бетон набрал определённую марку прочности, нужно выдержать от 7 до 14 суток. Если на перекрытом участке жители не увидят строителей, это вовсе не означает, что ремонт не ведётся – выстаивается бетон», - отметил заместитель главы города Леонид Вильчинский.

После того, как прочность бетона достигнет необходимых параметров, строители приступят к монтажу анкерных устройств для крепления швов.

Напомним, что при проведении работ на Некрасовском путепроводе в 2013 году часть швов заменили. В процессе работ была выявлена потеря прочности бетонных подушек под воздействием агрессивной среды. Обследование показало, что в связи с износом резиновых изделий произошла разгерметизация - намокли нижние части конструкций, началось разрушение монолитного участка. Если не провести ремонт сейчас, то может начаться разрушение несущих конструкций.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке автодороги и с пониманием относиться к задачам дорожных служб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: ремонт  строители  путепровод 



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Комментарии

  • Псевдоним16:16, 23.07.2014#

    - Видишь хомячка?- Нет. . . - И я нет, а он есть!

  • Хомячек22:28, 23.07.2014#

    пока бетон настаивается мы красим-белим

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