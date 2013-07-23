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Носовая часть "Владивостока" уже на плаву

23 Июля 2013, 12:38 | Владивосток

Во Франции спустили на воду носовую часть будущего вертолетоносца типа «Мистраль».

Во второй половине дня 19 июля 2013 года на французском судостроительном предприятии STX France в Сен-Назере был осуществлен технический спуск на воду и временный вывод из строительного сухого дока построенной там носовой части десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" - головного корабля типа Mistral, строящегося для ВМФ России.

Вывод был осуществлен с помощью четырех буксиров для разворота носовой части и последующего обратного ее ввода в строительный док уже "кормой вперед". Это было сделано для последующего удобства стыковки носовой части с кормовой частью корпуса, построенной в Санкт-Петербурге на ООО "Балтийский завод - Судостроение" и сейчас буксируемой во Францию. Прибытие кормовой части в Сен-Назер ожидается, по уточненным данным из французских источников, 23-24 июля, после чего там будут начаты работы по ее стыковке с носовой частью корабля. Вывод полностью состыкованного корпуса "Владивостока" из строительного сухого дока сен-назерской верфи предварительно намечен на 15 октября 2013 года, сообщает портал Topwar.Ru.

Мария Кузовлева. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: строительство  вооруженные силы  мистраль  ВМФ 



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Комментарии

  • Псевдоним14:48, 23.07.2013#

    Первый же хорошенький шторм и обе части будут плавать отдельно друг от друга

  • Кречет15:19, 23.07.2013#

    Вот еще одно творение Для северных широт не предназначен, нет усиленного ледового поясав год необходимо тратить миллион двести тысяч евро на топливо и масло, в нашей стране такие ГСМ не производят. Свое надо строить и восстанавливать что за 23 года распродали и разрушили.

  • местный16:22, 23.07.2013#

    По своей сути, тот же "распил".

  • Дежурный критик16:56, 23.07.2013#

    У своих корабелов руки из одного места растут. Моряки рассказывали, как раз в неделю "лучшие" советские корабли вставали колом и их было необходимо ремонтировать. А вы думаете, что "Жигули" и "Мински" с "Киевами" делались в разных странах? Увы, все у нас делалось через ж. . . у! Поэтому, пусть уж нам французы что-нибудь построят, а не наши славные кораблестроители.

  • Псевдоним17:34, 23.07.2013#

    Да это спецом так сделано. Если не дай бог война и по этому корыту попадет болванка снаряда, корыто на половинки распадется и наших корыт в два раза больше станет. Не умением, так числом возьмем верх. Корма с лева заходит, нос справа и все, победа!!!!!!!!!!

  • Псевдоним17:35, 23.07.2013#

    А на фотке как будто с дальзавода выходит. И мост видно.

  • Псевдоним20:24, 23.07.2013#

    Ха-Ха , а говорят распилы запретили .

  • 36222:52, 23.07.2013#

    В целях экономии средств больше достраивать не нужно, так сойдет.

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