Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Носовая часть "Владивостока" уже на плаву
Во Франции спустили на воду носовую часть будущего вертолетоносца типа «Мистраль».
Во второй половине дня 19 июля 2013 года на французском судостроительном предприятии STX France в Сен-Назере был осуществлен технический спуск на воду и временный вывод из строительного сухого дока построенной там носовой части десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" - головного корабля типа Mistral, строящегося для ВМФ России.
Вывод был осуществлен с помощью четырех буксиров для разворота носовой части и последующего обратного ее ввода в строительный док уже "кормой вперед". Это было сделано для последующего удобства стыковки носовой части с кормовой частью корпуса, построенной в Санкт-Петербурге на ООО "Балтийский завод - Судостроение" и сейчас буксируемой во Францию. Прибытие кормовой части в Сен-Назер ожидается, по уточненным данным из французских источников, 23-24 июля, после чего там будут начаты работы по ее стыковке с носовой частью корабля. Вывод полностью состыкованного корпуса "Владивостока" из строительного сухого дока сен-назерской верфи предварительно намечен на 15 октября 2013 года, сообщает портал Topwar.Ru.
Мария Кузовлева. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
-
-
Кречет15:19, 23.07.2013#
Вот еще одно творение Для северных широт не предназначен, нет усиленного ледового поясав год необходимо тратить миллион двести тысяч евро на топливо и масло, в нашей стране такие ГСМ не производят. Свое надо строить и восстанавливать что за 23 года распродали и разрушили.
-
-
Дежурный критик16:56, 23.07.2013#
У своих корабелов руки из одного места растут. Моряки рассказывали, как раз в неделю "лучшие" советские корабли вставали колом и их было необходимо ремонтировать. А вы думаете, что "Жигули" и "Мински" с "Киевами" делались в разных странах? Увы, все у нас делалось через ж. . . у! Поэтому, пусть уж нам французы что-нибудь построят, а не наши славные кораблестроители.
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Первый же хорошенький шторм и обе части будут плавать отдельно друг от друга