Носовая часть "Владивостока" уже на плаву

Во Франции спустили на воду носовую часть будущего вертолетоносца типа «Мистраль».

Во второй половине дня 19 июля 2013 года на французском судостроительном предприятии STX France в Сен-Назере был осуществлен технический спуск на воду и временный вывод из строительного сухого дока построенной там носовой части десантного вертолетного корабля-дока "Владивосток" - головного корабля типа Mistral, строящегося для ВМФ России.

Вывод был осуществлен с помощью четырех буксиров для разворота носовой части и последующего обратного ее ввода в строительный док уже "кормой вперед". Это было сделано для последующего удобства стыковки носовой части с кормовой частью корпуса, построенной в Санкт-Петербурге на ООО "Балтийский завод - Судостроение" и сейчас буксируемой во Францию. Прибытие кормовой части в Сен-Назер ожидается, по уточненным данным из французских источников, 23-24 июля, после чего там будут начаты работы по ее стыковке с носовой частью корабля. Вывод полностью состыкованного корпуса "Владивостока" из строительного сухого дока сен-назерской верфи предварительно намечен на 15 октября 2013 года, сообщает портал Topwar.Ru.

Мария Кузовлева. ZRPRESS.RU, Владивосток.