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БИЗНЕС-ГОРОСКОП: Рыбы могут смело плыть на кастинг
Овен. У Овнов наступил благоприятный период для завершения проектов, над которыми они работали в течение длительного времени. Особенно это относится к сдаче строительных объектов. Также сейчас удачное время для улучшения условий труда на рабочем месте.
Телец. Многим Тельцам на этой неделе удастся возобновить прерванные ранее деловые связи и завязать новые перспективные знакомства. Быстрым темпом пойдет деятельность в сфере торговли, консультирования, оказания транспортных услуг. Вряд ли возникнут проблемы при оформлении документов.
Близнецы. Звезды советуют Близнецам направить максимум усилий на увеличение своих доходов. На этой неделе вам может представиться уникальный шанс улучшить свое материальное положение. Также это удачное время для финансовых вложений.
Рак. Рост профессиональных возможностей Раков на этой неделе напрямую зависит от их личностного развития. Сейчас то время, когда требуется брать ответственность на себя и не бояться проявлять инициативу. Это благоприятный период для учащихся, а также тех, кто находится в служебной командировке.
Лев. У Львов на этой неделе могут расшириться финансовые возможности. Возможно, вам предложат дополнительные источники доходов за счет подработки на полставки или по совместительству. Также есть шанс найти удаленную работу. Условия труда на этой неделе, скорее всего, станут более комфортными.
Дева. Девам звезды советуют смотреть вперед и думать о тех выгодах, которые они могут получить в перспективе. Сейчас лучше прикладывать усилия для достижения целей, поставленных вами в прошлом. Также в этот период рекомендуется обдумать свои дальнейшие планы.
Весы. Весам на этой неделе звезды обещают продвижение по карьерной лестнице. Если вы давно хотели занять более высокую должность и прикладывали много усилий для этого, то на этой неделе ваши мечты могут воплотиться в реальность. Также это хорошее время для поиска работы.
Скорпион. Скорпионы на этой неделе смогут добиться успеха и признания, если продемонстрируют свои знания, а также умение эффективно решать вопросы. Роль обучения в этот период приобретает ключевое значение. Используйте эти дни для совершенствования в своей профессии.
Стрелец. На этой неделе некоторые Стрельцы смогут провернуть рискованную финансовую операцию и за небольшой период времени заработать крупную сумму денег. Прежде всего это относится к работникам кредитно-финансовых организаций и страховых агентств. Если вы не уверены в своих силах, то рисковать не стоит.
Козерог. У Козерогов на этой неделе складываются благоприятные условия для развития делового партнерского сотрудничества. Сейчас можно вести переговоры и подписывать соглашения, рассчитанные на длительный срок. Успех ждет тех, кто занят в сфере услуг: скорее всего, ваша клиентская база расширится.
Водолей. Водолеи на этой неделе смогут увеличить производительность своего труда. Скорее всего, это станет возможным за счет успешного делового сотрудничества с коллегами и подчиненными. Используйте эти дни для улучшения отношений в трудовом коллективе. Предпочтение рекомендуется отдавать текущим проектам.
Рыбы. Рыбам звезды советуют на этой неделе совершенствовать свой стиль и методы в работе. Сейчас могут усилиться творческие способности, благодаря чему вы сможете успешно решить любые сложные задачи. Это удачный период для участия в конкурсах, кастингах, размещения резюме в Интернете.
Goroskops.Com.
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