В скверах Владивостока открываются общественные туалеты

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля, ZRPRESS. Впервые за последние десятилетия во Владивостоке ведётся строительство общественных туалетов в местах массового отдыха горожан.

Туалеты уже построены и открыты в сквере Муравьева-Амурского, на ул. Светланской, 44 и в сквере почётных граждан на ул. Комарова, 18. Воспользоваться туалетом можно с 9 до 21 часа, работают заведения бесплатно.

В настоящее время завершено строительство и начался процесс ввода в эксплуатацию общественного туалета в сквере у памятника Ленину. Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, в 2012 году планируется ввести в эксплуатацию шесть туалетов, обслуживанием которых будет заниматься муниципальное бюджетное учреждение "Горзеленстрой".

Стоит отметить, что воспользоваться туалетами смогут и люди с ограниченными физическими возможностями - здесь установлены пандусы и поручни, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».