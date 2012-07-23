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Во Владивостоке завершается работа по созданию флага и обновлению герба

23 Июля 2012, 17:55 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля, ZRPRESS. Во краевом центре завершается работа над флагом. В администрации города состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта и положения флага Владивостокского городского округа.

Напомним, что жители города также приняли участие в разработке проекта флага, откликнувшись на предложение главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В блог главы города и на электронную почту официального сайта администрации Владивостока поступило 87 вариантов эскизов флага.

Во время обсуждения вариантов флага члены рабочей группы отметили, что концептуальная идея многих проектов флага повторяется, поэтому было решено разделить эскизы на несколько групп. Одной из самых многочисленных стала группа, включающая в себя варианты проектов, в основе которых лежит гюйс Военно-морского флота. Авторы многих проектов использовали в разработке флага исторический герб Владивостока.

"К нам неоднократно обращались ветераны и почетные граждане с просьбой рассмотреть возможность вернуть исторический герб города - щит зелёного цвета с изображением тигра, украшенный башенной короной с тремя зубцами и двумя перекрещивающимися золотыми якорями, обвитыми лентой, - говорит заместитель главы администрации города Елена Щёголева. - При этом выросшая численность города предполагает, что корона должна быть не с тремя, а с пятью зубцами. Поэтому было принято решение доработать герб, а затем представить его на утверждение в городскую думу".

Предполагается, что проект флага, а также обновленный герб будут представлены депутатам на ближайшем заседании Думы города Владивостока. После утверждения этих символов города они будут отправлены в Российскую Геральдическую палату для внесения в Государственный геральдический регистр, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Фото http://kolbasin.livejournal.com/273545.html

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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