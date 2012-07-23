Завтра на большей части Приморья установится хорошая погода

ПРИМОРЬЕ, 23 июля, ZRPRESS. Сегодня погоду в Приморье определяют атмосферные фронты, которые смещаются с территории Китая. В связи с этим в крае идут небольшие и умеренные дожди, местами в южной половине края - сильные.

Ночью в отдельных районах края дожди сохранятся. Но уже завтра на большей части Приморья погода ожидается без осадков. Температурный фон начнет повышаться: в континентальных районах края температура воздуха повысится до +27...+32°C, в прибрежных районах - до +20...+27°C. В среду теплая погода сохранится. В четверг и пятницу вновь ожидается ухудшение погодных условий.

Во Владивостоке сегодня сохранится дождливая погода при сильном юго-восточном ветре. Ночью дождь начнет прекращаться. Температура воздуха сегодня составит +16...+18°C, в ночные часы +15...+17°C. Завтра днем погода ожидается без осадков, температура воздуха повысится до +24...+27°C. В среду теплая погода сохранится. В четверг ожидается туманная погода, днем начнется морось, временами переходящая в дождь, температурный фон вновь понизится, сообщает Примгидромет.

«Золотой Рог».