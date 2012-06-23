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Медведев, Шувалов и… приморцы высказались о ТМК и ЧП на трассе Седанка – Патрокл
ВЛАДИВОСТОК, 23 июня, ZRPRESS. 21 июня ZRPRESS.Ru опубликовал материал "Разрушение участка трассы Седанка – Патрокл во Владивостоке, похоже, было «запрограммировано» в высоких кабинетах". О ЧП, которое случилось 12 июня во Владивостоке на трассе, которую построили к саммиту АТЭС-2012, ранее написано было много. Но спустя неделю вдруг по этому поводу высказался Дмитрий Медведев…
И сразу потребовал… наказать подрядчиков обрушившейся в Приморье трассы.
"Заплачены огромные деньги, надо взыскать реальный ущерб и, может быть, упущенную выгоду, нечего церемониться", - сказал глава правительства 18 июня.
Он подчеркнул, что наверняка в договоре установлены штрафные санкции, нужно взыскать и их.
"В таких ситуациях вообще нужно думать о том, что надо провести разбирательства. Это повод иногда для того, чтобы до банкротства довести компанию, которая такие нарушения допустила", - сказал Медведев.
22 июня, спустя три дня после выступления Дмитрия Медведева, первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что будет проведена экспертиза не только обрушившегося участка дороги на Дальнем Востоке, но и всей трассы, построенной к предстоящему осенью саммиту АТЭС.
Пока в верхах давались установки на сайте ZRPRESS.RU тоже шло обсуждение проблемы. Справедливо ли возлагать всю вину за ЧП на «дороге к саммиту» только на строителей? Или, возможно, это чей-то продуманный шаг, и дождь, подмывший подпорную стену, оказался на руку кому-то неназванному, заинтересованному в таком замечательном активе, как Тихоокеанская мостостроительная компания – генеральный подрядчик данной трассы (заказчик – департамент дорожного хозяйства Приморского края).
Комментариев к статье "Разрушение участка трассы Седанка – Патрокл во Владивостоке, похоже, было «запрограммировано» в высоких кабинетах" анонимных и авторских было много. ZRPRESS.Ru решил опубликовать их в отдельном материале (практически с соблюдением авторской орфографии).
Гость:
"На руку кому-то неназванному…" А тут далеко ходить-то и не нужно, достаточно шире взглянуть на происходящее:
1. Уже больше года ТМК судится с "Дальмостостроем" (те хабаровчане, которые мост по мнению некоторых читателей мост через Золотой Рог построили).
2. Хозяин "Дальмостостроя" - г-н Абызов М.А в свое время возглавлявший совет директоров РАО ЕЭС, потом "Мостостроя" и крупный акционер еще ряда строительных компаний (подробнее в "Википедии"). С января по май 2012 года - советник президента РФ, а ныне министр (только чего простым людям не понятно).
3. Ну кому-то же надо быть "козлом отпущения"! Не правительство и администрации хаять будем? А показательные казни? Как без этого.
А теперь все 3 пункта просуммируйте - чиновники в шоколаде, правительство красавчики, грабитель наказан.
Хотя, нет - не может в нашей стране такого коварства быть!
Гость:
"И действительно, зачем владивостокцам дороги и мосты, живите и задыхайтесь в пробках, плюйтесь ядом в строителей, мешающим вам жить... Сломайте некрасовскую развязку - ее же тоже в свое строили мостоотрядовцы (ТМК). Компания не сдастся москвичам, я верю в ее руководство".
Гость:
"Зачет автору статьи, очень объективная статья, выводы и комментарии примерно такие же... Заключение тоже интересное - про дождь, который посмел подмыть то ли подпорную стену, то ли репутацию…"
Гость
"Читая данные комментарии, поняла, что здесь собрались настоящие профессионалы строительного дела. Мастера, инженеры, которые построили бы и мосты и дороги в пять раз лучше, чем ТМК. Вы можете только говорить, обсуждать, обсерать. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и анализировать СВОИ дела и поступки, какие-то промахи, а не критиковать чужие. В таком городе, как УССУРИЙСК, который славится только ликеро-водочным заводом (настоящая достопримечательностью, особенно для алкоголиков), ТМК - единственная компания, которая смогла подняться с самых низов и достигнуть таких результатов, а ошибки делают все. ТМК сделало очень многое и для строительства, и для людей, для своих работников. А вы не сидите и не завидуйте, вы никогда не достигнете уровня тех людей, которые там работают, строят дороги и мосты, вам до них очень далеко".
Еще один гость:
"Присоединяюсь к словам "..кто далек от строительства..", кусать споткнувшегося очень много желающих, и именно тех, кто сам отсиживается за чьими-то спинами. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Очень удобная позиция. Можно быть всегда правым и разлагольствовать... - я же говорил! А про специалистов.. - полный абсурд. ТМК сохранила спецов со времен мостоотряда, люди работают по 20-30 лет, а также всегда кадровая политика была направлена на привлечение инженерного состава. А москвичи, скажем так, прибрали к рукам практически весь бизнес по Приморскому краю. Разуйте глаза. Даже в маленьких городах Приморья маленькие предприятия и то под москвичами".
Гость:
"Богатство наших чиновников исчисляется прибылью и активами их фирм! И какие бы у "шепелявого" недостатки не были деньги оставались в Приморье и вкладывались в те же фирмы, и давали новые рабочие места! Гордиться надо, что наши в форбс попали!!!! А стрелки на Москву я не перевожу, а говорю как есть, фирма московская деньги в Москву, фирма наша деньги у нас!!!! Пусть лучше пол Приморья в Форбс попадет, чем пол Москвы там за наш счет числится!!!!! (все налоги и госпошлины прямиком в Москву уходят, вот и приходится надеяться на поддержку наших чиновников с Форбс!!!)"
Гость:
"Что значит ТМК деньги отмыла? Любая прибыль приморской компании - это рабочие места для приморцев, а любая прибыль московской компании - это кошелек москвича хозяина!!!!! Своих не хамить надо, а поддерживать! И так уже ни царя, ни флага((( губернатор не наш.... Будет вам и саммит, и комендантский час..!!!! Всё в России не для людей! (а в Москве вообще думают, что нас тут радиацией облучило, медведи по улицам ходят и 10 месяцев в году зима!!)"
Гость:
"Народ у нас вообще одичал... ((((( что Москва совсем раком загнула???? Пишут - ТМК - бездари и мост вообще хабаровчане строили, а ТМК ничего не может! Стыдно читать, вы когда по нашему Приморью ездите по мостам ничего не ломается не рушится???? ТМК - это уссурийский мостоотряд, который в свои времена очень много построил! А сейчас все с подачи Москвы накинулись на своих же.... Может на "Ладу калину" еще пересядете?
Гость:
"Рыба гниет с головы!!!! А сделать крайней, обанкротить приморскую компанию, а потом прибрать к рукам - много ума не надо, тем более с премьерской подачи!!!! ТМК - одна из немногих выстояла во времена банкротства 90-х и сейчас является лакомым куском для Москвы!!!! Открыть дорогу и мосты к 1 июля! А вы подумайте, почему именно ТМК и именно к этому сроку? А про москвичей и остров Русский - тишина..... хотя там ЧП не меньше случались и посерьезней!!!!
ГОСТЬ:
ВЫ СМЕШНЫЕ ТАКИЕ! ДЕНЬГИ НЕ ВСЕ ОСВОЕНЫ - ТОЛЬКО ПОЛОВИНА! ТАК МЕДВЕДЕВУ НАДО ДОПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО И ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО ПО НОВОЙ ТРАССЕ!
Гость:
"Хабаровчане давно ничего не строят. Все люди ТМК сделали"
Гость:
"Просто идет рейдерский захват крупной компании!!!! Москва своих прихлебателей ставит везде и все в свои руки взять хочет. Посмотрите, все крупные компании - МОСКОВСКИЕ, а партия власти с президентом этому способствует.
Гость:
"Какой на…. дождь?????? Где его нашли-то? От мороси все разваливается, а начнутся дожди и хана всему…"
ДедЛемур:
"Конкурентная экономика" - и этим ВСЁ сказано. Выигрывает не лучший, а тот, кто сможет купить подешевле, а продать подороже. Не тот, кто сделает, а тот, кто другого обгадит... УВЫ!"
Алексей Геннадиевич Жоров:
"Зри в корень, как говорил Козьма Прутков, а корень наших проблем - не строители, которые строят на зло рекордам, ведь не отдали же подряд иностранным компаниям, просто они отказались за такие деньги и в такой срок. Всё и всегда в нашей стране происходит добровольно-принудительно, кто этого не понимает, закройте рты и не умничайте!"
Нефертити:
"Прикольная статья! Автор не из пресс-службы ТМК или ведущей партии? С такой логикой можно оправдать (не дай бог!) будущие жертвы развалившихся "объектов". И творчески списать на не говорящих по-русски, а на корейцев-вьетнамцев-таджиков-узбеков! Потому как подрядные конторы набирали дешёвую рабсилу! В КНР дали бы "премии" всем начальникам в виде свинцовых медалей вытянутой цилиндрической формы!
Гость:
"А водоотводы-то где?"
Гость:
"Там, где стены из мешков с камнями, ходить опасно. Кого-нибудь придавят. И я не представляю, какой ремонт можно сделать до 1 июля. Там надо всё убирать и делать нормальные стены. Там работы на полгода. Саммит надо отменять.
Годзила:
"…как стройка - так героическая! Любой ребёнок пяти лет знает, как сложить кубики, чтоб не рассыпались. Строителей в песочницу - пусть учатся! Кадровая проблема налицо. Сначала не платили - работники разбежались, теперь готовы платить, а работников уже нет достойных.
Гость:
"ТОЧНО АМЕРИКОСЫ ВИНОВАТЫ"
Mado:
"Может хватит быть героями. Может лучше быть просто профессионалом…"
Гость:
"Насчет сторонней заинтересованной стороны - это не вопрос, я считаю - это факт! Сколько ТМК отстегнула МОСКОВСКИМ господам, хрен с ним, - без этого наши приморцы остались бы без работы - так теперь Господа ещё ТРЕБУЮТ продолжения банкета - всё и всех сожрать хотят! Это называется возврат государственных активов в свой карман полностью".
Didika:
Кто читал у Гоголя труды
И его героев монологи,
Думают - в России две беды:
Дураки и, стало быть, дороги.
***
Смысл такого злобного клише
Я вам объясню, пойдя на принцип:
Гоголь был сатириком в душе
И на всякий случай - украинцем!
***
Так уж повелось у нас давно -
Заходясь от самобичеванья,
Выливать помои и говно
На родное наше достоянье.
***
Ведь известно всем, ядрена вошь,
Хоть ты тресни, вылезя из кожи,
Что умом Россию не проймешь
И аршином, в общем, как-то тоже.
***
Ну а если вдуматься чуток,
То тогда бы мысль мозги прошила:
То, что нет в стране у нас дорог,
Так сама история решила!
***
Если бы дороги и мосты
Строились в России нашей дикой,
То тогда по ним бы хан Батый
Прискакал бы в Новгород Великий!
***
Если бы шоссе в Санкт-Петербург
Пролегло бы от границы плавно,
То Наполеон свою судьбу
Мог бы завершить не так бесславно.
***
Нужен государственный талант
Не построить ровных магистралей,
Чтоб агрессор или оккупант
К городам на подступах застряли!
***
Чтоб, кладя дороги, каждый час
Нас хранил авось и воля Божья!
Потому так высока для нас
Стоимость прокладки бездорожья!
***
А еще скажу вам, господа,
Что у нас в России век за веком
Дураком быть вовсе не беда,
А беда быть честным человеком!
Александр Вулых.
Сегодня строительство 1 км четырехполосной автострады в среднем обходится: в Китае - $2,9 млн.,
в Бразилии - $3,6 млн.,
в США - $6,5 млн.,
в Германии - $6,9 млн.,
в России - $12,9 млн.
Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru. Фото Марины Божко.
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