www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.26 р. 100 JPY: 55.2 р.
EUR: 72.24 р. 10 CNY: 96.16 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе

23 Мая 2018, 10:11 | Владивосток

28 мая школьникам Владивостока предстоит сдать первый ЕГЭ – по географии и информатике. А уже через два дня, 30 мая, пройдет экзамен по математике – базовый уровень.

Для сдачи ЕГЭ в краевом центре подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить государственный экзамен, установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году 2545 человек. Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьника, что составило 62 % от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика, которую пожелали сдавать 737 (29 %) одиннадцатиклассников. На третьем месте – история. Ее выбрали 659 (25,9 %) человек. На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география.

В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока проведены семинары для граждан, желающих стать общественными наблюдателями. Традиционно проведен ряд общегородских родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ.

Напомним, уже завтра, 24 мая,  во всех владивостокских школах прозвенит последний звонок.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: школа  ЕГЭ  экзамен  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru