Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе

28 мая школьникам Владивостока предстоит сдать первый ЕГЭ – по географии и информатике. А уже через два дня, 30 мая, пройдет экзамен по математике – базовый уровень.

Для сдачи ЕГЭ в краевом центре подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить государственный экзамен, установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году 2545 человек. Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьника, что составило 62 % от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика, которую пожелали сдавать 737 (29 %) одиннадцатиклассников. На третьем месте – история. Ее выбрали 659 (25,9 %) человек. На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география.

В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока проведены семинары для граждан, желающих стать общественными наблюдателями. Традиционно проведен ряд общегородских родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ.

Напомним, уже завтра, 24 мая, во всех владивостокских школах прозвенит последний звонок.

Газета "Золотой Рог", Владивосток