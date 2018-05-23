Глава Владивостока взял под контроль движение автобусов на остров Русский

Глава города Виталий Веркеенко поручил откорректировать расписание движения автобусов на остров Русский. Кроме того, весь транспорт, следующий на остров, оборудуют спутниковой системой слежения «Глонасс», что позволит контролировать его работу в режиме реального времени. Об этом стало известно на встрече главы города со студентами Дальневосточного федерального университета 22 мая.

Накануне глава города проверил работу автобусов на острове Русский. В обеденный час-пик Виталий Веркеенко лично проконтролировал, какие автобусы и с каким интервалом находились на остановке возле кампуса ДВФУ. О работе общественного транспорта главе Владивостока доложил начальник городского управления транспорта Сергей Цыбулин.

«После Вашего поручения наладить работу общественного транспорта на острове в феврале этого года был проведен мониторинг пассажиропотока, интервал движения автобусов был уменьшен почти вдвое после добавления дополнительных единиц. Сегодня по 9 маршрутам работает 41 единица транспорта, в час-пик интервал движения между ними составляет 3 минуты», - сообщил он.

«Раз жалобы есть, значит скорректировали недостаточно. Принимайте дополнительные меры», - поручил Виталий Веркеенко.

После проверки глава Владивостока встретился со студентами Дальневосточного федерального университета, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Я привык получать информацию из первых уст. Приехал сам посмотреть ситуацию, поговорил на остановке со студентами и преподавателями вуза, с работниками медицинского центра ДВФУ. Вместе со мной начальник управления транспорта, в таком формате вы можете задать вопросы и получить прямые ответы, а я – взять на контроль принятые решения», - подчеркнул мэр.

Студенты рассказали главе города о том, что основная проблема – добраться утром из города на остров.

«В 7.30 автобусы уже переполнены, иногда следуют без остановок. В обед, после пар, тоже плотно. После контрольных проверок ситуация ненадолго улучшается, но потом все опять возвращается на круги своя», - отметили они.

Глава Владивостока отметил, контролировать работу перевозчиков пока приходится в ручном режиме.

«Основная проблема в том, что мы не видим работу перевозчиков. Они заявляют выход одного количества транспорта на маршруты, а по факту другое. А если судить по отчетам о выручке, так пассажиров вообще не было. – заметил он. - Для того чтобы их слова не расходились с делом, мы сейчас в обязательном порядке оснащаем все автобусы системой Глонасс и модернизируем автоматизированный диспетчерский центр. Сергей Владимирович, когда у нас появятся датчики на всех автобусах?»

«В течение двух недель завершим установку системы на все автобусы, работающие на островных маршрутах. Также установим новые программы АДЦ, они не обновлялись с 2010 года. Тогда мы сможем в автоматическом режиме контролировать работу автобусов и корректировать интервалы их движения», - доложил Сергей Цыбулин.

Следующим шагом станет запуск мобильного приложения, по которому пассажиры смогут увидеть, когда подойдет следующий автобус, добавил он. Приложение уже разработано, планируется, что оно начнет работу уже в июне.

Виталий Веркеенко поручил управлению транспорта провести выездные проверки работы всех маршрутов на остров Русский, в утренние часы и обеденный час-пик, а также скорректировать расписание.

«Сам сегодня увидел нерациональность расписания – 15й маршрут приходит ровно в 15.00 и уходит с остановки полупустым, тогда как через 10 минут она заполнится студентами, освободившимися после 4 пары. Следующий автобус №15 пришел через 20 минут. Откорректируйте расписание, пересмотрите маршрутную сеть в целом, возможность организации коротких маршрутов, а также увеличения количества автобусов в часы пик. Необходимо выявить «узкие» места и нормализовать работу общественного транспорта на острове», - заявил глава Владивостока.

Виталий Веркеенко призвал студентов помочь контролировать работу общественного транспорта на острове.

«На вас, молодежь, опираюсь, как на самую мощную силу. Ваш живой ум, продуктивная и активная жизненная позиция помогут осуществлять эффективный общественный контроль, а значит оперативнее выявлять и устранять проблемы в работе общественного транспорта», - отметил глава города.

В следующем году система общественного транспорта во Владивостоке будет полностью модернизирована, подчеркнул он.

«Мы понимаем, как трансформировать существующую ситуацию, и намерены перейти к принципиально иной системе работы, ориентированной не на пассажиропоток, а на километраж, соблюдение расписания и качество транспортных услуг. Свое видение общественного транспорта во Владивостоке я уже обозначал: это новые, чистые автобусы с камерами снаружи и внутри, оборудованные системой ГЛОНАСС, и обязательно с безналичной системой оплаты проезда. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта: и автобусы, троллейбусы, и трамваи, и водный транспорт, и муниципальный, и коммерческий, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. И перевозчики, с которыми мы заключим новые контракты, будут получать деньги за пройденный километраж, соблюдение расписания и других требований, которые я уже обозначил», - отметил Виталий Веркеенко.

Фото - vlc.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток