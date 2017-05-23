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Свой 157-й день рождения столица Приморья встретит с официальным гимном
Свой 157-й день рождения столица Приморья может встретить с официальным гимном, пишет деловая газета «Золотой Рог». Которым, вероятнее всего, станет написанная еще шесть лет тому назад песня «Владивосток - Город Воинской Славы». Именно этот вариант гимна города 17 мая был рекомендован к утверждению комитетом Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности.
Как сообщала ранее деловая газета «Золотой Рог», работа по отбору песен, достойных стать гимном города, велась более двух лет. Однако за это время авторы текстов и музыки, представленных на конкурс, не смогли на 100% удовлетворить художественный вкус комиссии, которая оценивала работы. Несколько наиболее удачных вариантов гимна из числа предложенных были выставлены на онлайн-голосование, в котором больше всего голосов получила песня Ивана МАЛЬЦЕВА «Владивосток - город воинской славы». За три месяца, прошедших с момента последнего обсуждения, новых вариантов не появилось, поэтому администрация столицы Приморья внесла в гордуму проект МПА «О гимне города Владивостока» с выше упомянутым вариантом.
- Гимн написан в лучших традициях советской массовой песни. В нем есть все необходимое, связанное с нашим городом. Музыка достаточно яркая, запоминающаяся, - отметила проректор Дальневосточного института искусств Алла СМОРОДИНОВА.
Иное мнение высказал представитель КПРФ Павел ИЛЬНИЦКИЙ, считающий, что предложенный для утверждения вариант гимна Владивостока рассказывает в основном о военной истории города, почти не затрагивая его «гражданскую» жизнь. Однако комитет большинством голосов рекомендовал принять этот вариант гимна. Тем не менее, окончательное решение по этому поводу будет приниматься на заседании Думы Владивостока в конце мая.
Добавим, что гимн города является третьим по значимости муниципальным символом после герба и флага. В основном он будет использоваться на городских массовых мероприятиях. В том числе гимн может транслироваться при вступлении в должность главы Владивостока и перед началом заседаний городской думы - второй случай предстоит урегулировать муниципальным правовым актом, поскольку в настоящее время перед заседаниями Думы Владивостока звучит гимн России. При этом все вопросы, связанные с авторским правом на текст и мелодию гимна, как уточнили представители администрации Владивостока, уже урегулированы: при подаче работ на конкурс авторы подписывали документ о том, что объект их творчества передается для последующего использования безвозмездно.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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