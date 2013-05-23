Мобильные телефоны на ЕГЭ впервые заглушат средствами подавления связи

Впервые в этом году на экзаменах будут использовать средства подавления связи. Их установят по три в каждый пункт проведения ЕГЭ. Во всех кабинетах, где школьники будут писать экзамены, уберут стенды со справочно-познавательной информацией. Телефоны предлагают не брать с собой вовсе. В противном случае каждый, у кого будет найден мобильник, будет удаляться с экзамена.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: по математике — линейкой; по физике — линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии — непрограммируемым калькулятором; по географии — линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

В этом году из владивостокских школ выпускается 2 476 ребят. Всем им в ближайшее время предстоит сдавать Единый государственный экзамен по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Для поступления в вузы выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по дополнительным предметам.

Первый обязательный предмет – русский язык - все выпускники владивостокских школ сдают 27 мая. Обязательную математику ребята будут решать 3 июня. Выбравших информатику и биологию ждут на экзамене 30 мая. Иностранные языки (английский, французский и немецкий) – 6 июня. Обществознание и химия – 10 июня. География и литература – 13 июня.

Как сообщили специалисты управления образования, на сегодняшний день уже полностью подготовлены 18 пунктов проведения экзаменов. Все они оснащены необходимым компьютерным оборудованием, канцелярскими принадлежностями. Помещения, где выпускники будут сдавать экзамены, подготовлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Пунктами приема экзаменов станут: гимназии №1 и 2, школы №7, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 33, 58, 59, 60, 67, 74, 77 и 79.

Обучение и специальную подготовку прошли педагоги, которые будут выступать в роли организаторов на каждом пункте в разные экзаменационные дни. Подготовлены и пункты охраны правопорядка и медпункты. Закуплены необходимые лекарственные средства, на местах будут дежурить врачи.

В этом году школьников, сдающих ЕГЭ, ждут изменения в продолжительности экзаменов. Так, например, русский язык ребята будут сдавать не три часа, а три с половиной. А вот те предметы, которые раньше сдавали 240 минут (математика, информатика, литература и другие), сократились на пять минут.

ZRPRESS.RU, Владивосток.