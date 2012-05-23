Пятиэтажки на Спортивной во Владивостоке сохранят «кирпичный» вид

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Специалисты администрации Владивостока обсудили ремонт фасадов на улице Спортивной. Это целый квартал - десять пятиэтажек, расположенных в районе улицы Луговой и попадающих в гостевой маршрут.

В обсуждении приняли участие специалисты администрации города: главный художник Павел Шугуров, и.о. начальника управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и представители управляющей компании, в ведении которой находятся эти пятиэтажки. Кроме того, свое мнение смогли высказать и жители домов, их специально пригласили на обсуждение.

Из предложенных Павлом Шугуровым нескольких цветовых решений жители выбрали наиболее понравившийся вариант и согласились с тем, что не нужно полностью перекрашивать эти дома. Размеры и цвет кирпича на каждом доме слегка различаются, при этом фасады необходимо зачистить и обработать специальными растворами, чтобы избежать разрушений. С помощью штукатурки и краски закроют граффити на первых этажах. Также подрядчики заменят кровлю и оштукатурят балконы. Работы планируют начать уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».