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Официальное открытие купального сезона во Владивостоке назначено на 15 июня

23 Мая 2011, 23:29 | Владивосток

Во Владивостоке продолжает работать комиссия по контролю над содержанием пляжей и зон отдыха. В состав комиссии вошли специалисты структурных подразделений администрации Владивостока, представители Роспотребнадзора, военного лесничества и МЧС.

В ходе первого выездного совещания комиссии было обследовано 4 пляжа и 2 места, предназначенных для массового отдыха населения. В будущую среду, 25 мая, комиссия проверит 2 пляжа на станции Санаторная - МУП "Парк культуры и отдыха имени С.Лазо" и ООО "Ривьера-Лагуна", а также места, предназначенные для отдыха - пляж на "Чайке" (левая сторона) и ООО "Прибой" (мыс Токаревского). Возглавит выездное совещание заместитель главы администрации города Владивостока Альфред Татарчук.

Согласно постановлению администарции города Владивостока №1123 "О подготовке мест массового отдыха населения, расположенных на территории Владивостокского городского округа, к летнему сезону и установлении сроков купального сезона в 2011 году", местами, пригодными для купания, по-прежнему остаются пляжи бухты Лазурной и станции "Санаторная".

Кроме того, документ закрепил места, пригодные для отдыха населения: ООО "Прибой" (мыс Токаревского), ООО "Культурно-оздоровительный центр "Бухта Горностай" (Щитовая), бухта Стеклянная, станция "Чайка" (левая сторона).

Специалистами комиссии по проверке пляжей и мест отдыха населения подчеркивается, что в соответствии с указанием Роспотребнадзора на мысе Кунгасном категорически запрещено купание. Кроме того, данное место не предназначено и для отдыха. На протяжении нескольких лет Роспотребнадзором проводится мониторинг качества воды, на основании результатов которого было выписано предписание о запрете здесь купания и отдыха.

Итоговая проверка пляжей, до которой арендаторы обязаны устранить все нарекания, пройдет 7 и 8 июня. Напомним, что официальное открытие купального сезона во Владивостоке - 15 июня, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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