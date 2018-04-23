Во Владивосток прибывает американский ястреб, который "косит" под голубя

С 24 по 25 апреля Владивосток с визитом новый посол США в России Джон Мид Хантсман

В 2017 г. высокопоставленный американский дипломат также намеревался посетить столицу Приморья, однако скоропостижно отменил свой визит, узнав, что официальные лица администрации Приморского края и мэрии г. Владивостока не смогли провести с ним встречи по причине плотного графика работы, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

По этому поводу посольство США раздуло большой скандал, отметив, что новый посол стремится возродить из пепла деградировавшие российско-американские отношения, а суровые русские не хотят протянуть американцам руку дружбы. Однако, той же рукой, которую западные партеры намеревались протянуть России, они продолжили вводить антироссийские санкции, высылать российских дипломатов, закрывать и обыскивать консульские учреждения России в США, бомбить томагавками Сирию. Как же уверены официальные лица США в своем превосходстве, что могут нагло требовать подстроить рабочий график руководителей российских регионов в соответствии со своим расписанием. В данном случае поведение посла США полностью соответствует поведению США в современном мире.

Если бегло пробежаться по биографии Д. Хантсмана, сложно найти в ней какие бы то ни было изъяны, дискредитирующие его как человека, призванного США восстановить российско-американские отношения.

Д. Хантсман родился в Калифорнии в семье миллиардера Джона Хантсмана старшего, сделавшего свое состояние на торговле химикатами. Мать является дочерью одного из лидеров мормонской церкви. Будущий посол США два года занимался миссионерской работой по линии мормонской организации в Тайване, после получил степень бакалавра в области международной политики в Университете Пенсильвании.

В 32 года Хантсман становится самым молодым послом США за последние 100 лет, заняв пост главы дипломатической миссии США в Сингапуре.

В 2005 г. американец стал губернатором штата Юта. Данный штат является штаб-квартирой организации мормонов в США. Не удивительно, что рейтинг одобрения Хантсмана в период его пребывания на посту губернатора штата достигал 90%.

Учитывая опыт миссинерской деятельности в Тайване в период с 2009 по 2011 г. Хантман был назначен Б. Обамой послом в КНР.

Д. Хантсман женат воспитывает семерых детей. Увлекается музыкой в стиле рок, в молодости бросил школу ради участия в рок-группе «Wizard» (перевод с английского «Волшебник»). Знает китайский язык.

Анализ биографии посла свидетельствует о том, что он является типичным американским политическим функционером, взращённым деньгами своего отца и электоральной поддержкой своих единоверцев по мормонской организации. Нет в его биографии яркий свершений, как у его предшественника Джона Френсиса Теффта, который известен как высококвалифицированный специалист в области инициирования в странах пребывания т.н. «цветных революций», свержения неугодных США режимов, конструирования геополитического пространства Европы и Евразии в соответствии с агрессивными национальными интересами Америки.

Является ли назначение послом в Россию такого человека как Джон Хантсман, сигналом к тому, что США отказались от своей идеи сместить действующий в стране режим и подчинить Россию своей геополитической воле, сигналом к старту сотрудничества России и США на благо мира на основе принципа равноправия? Очень хотелось бы в это верить, но от перестановки персонажей по адресу: Большой Девятинский переулок, д 8 (адрес посольства США в Москве), национальные интересы США и внешнеполитические установки не изменятся.

Развитие мировой повестки дня свидетельствует о том, что США во всех мировых проблемах продолжает обвинять Россию, оказывают противодействие в разрешении конфликта в Сирии, поддерживая т.н. «умеренную оппозицию», а по сути террористов, продолжают пестовать руководство Украины, подвигая его к углублению конфликта с Россией, вводят новые санкции в отношении российских компаний и официальных лиц, занимаются рейдерским захватом собственности российских дипломатических и консульских учреждений в США, притесняют российские СМИ, действующие в Америке. К тому же не утихают обвинения по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США.

Да и сам Д. Хантсман говоря о политике в отношении России еще до своего назначения в 2012 г. отметил, что «сотрудничество с Россией следует развивать, но США не должны притворяться, что Кремль – больший партнер, чем есть на самом деле, что Россия – большая демократия, чем есть на самом деле, что она больше уважает права человека, чем на самом деле и меньше угрожает соседним государствам, чем на самом деле». Соответственно господин посол уже в 2012 г. ясно ассоциировал нашу страну с угрозой.

Еще Д. Ханстману принадлежит цитата: «Настоящий секрет дипломатов в том, что мы обучены говорить, когда нам нечего сказать и не говорить, когда есть что сказать». Что же можно ожидать от посла с таким профессиональным кредо. Скорее всего, нас ждет откровенный популизм об искреннем желании наладить российско-американские отношения, за которым будут скрываться действия уже знакомые россиянам по работе посла Д. Теффта, а именно, поддержка оппозиционных движений и СМИ внутри страны, использование механизмов управления общественным мнением, насаждение западной культуры в российском обществе путем реализации мероприятий т.н. «публичной» дипломатии и главное – «работа» с российской молодежью по вовлечению подрастающего поколения в борьбу с действующим режимом.

А значит назначение Д. Хантсмана, имеющего нейтральную биографию эффективного управленца, в Россию является тщательно продуманным шагом администрации США, целью которого является усыпление бдительности российского общества, восстановление утерянных позиций госдепартамента США в России. С этой целью Д. Ханстман, последовав примеру В. Путина окунулся в прорубь во время крещенских гуляний. Создавая атмосферу мнимого развития российско-американских отношений Д. Хантсман может получить возможность подготовить условия для реализации сценария «цветной» революции, которую будут патронировать уже другие персонажи с Большого Девятинского переулка. Тем более, что на согласовании в конгрессе находится кандидатура нового госсекретаря, которым может стать бывший директор ЦРУ Майкл Помпео, уже заявивший о необходимости ужесточения политики в отношении России.

Визит нового посла во Владивосток будет показательным. Как известно, у главы американской миссии в России запланированы встречи с выпускниками обменных программ США, функционерами неправительственных организаций, журналистами, деятелями культуры и искусства, планируются разъяснительные беседы со студентами. Именно из этих людей американцы намерены сформировать костяк будущего проамериканского лобби внутри страны.

Организацией визита посла занимается генеральное консульство США во Владивостоке, само существование которого в нашем городе вызывает массу вопросов. С момента своего открытия в 1992 г. по настоящее время данное заведение не может похвастаться ни чем, что могло бы в той или иной мере способствовать развитию двусторонних отношений России и США. Уровень товарооборота России и США на Дальнем Востоке России ничтожен, совместные проекты отсутствуют. Деятельность сотрудников консульства запомнилась только ростом антиамериканских выступлений и пьяными поездками консулов по Владивостоку. Но если консульство стоит, значит это кому-нибудь нужно. И нужно в первую очередь для продвижения американских геополитических интересов, а именно организации работы с оппозиционными движениями, сбора информации о негативных аспектах жизнедеятельности региона, насаждения идей западного образа мысли среди молодежи.