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III Международный шоу-концерт El pulso dеl tango состоялся в столице Приморья
Минувшая пятница во Владивостоке была особенно насыщена культурными событиями. В театре имени М. Горького в пьесе «Товарищ» блистала заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА, в Приморском театре оперы и балета можно было посмотреть концертную версию оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», а в FESCO Hall прошел традиционный III Международный шоу-концерт исполнителей танго El pulso dеl tango.
El pulso dеl tango - шоу, посвященное пленительному аргентинскому танго, уже стало для Владивостока традиционным. И каждый раз его организаторы - клуб TangoHouse - стараются привнести в него что-то особенное. В этот раз все действие разворачивалось вокруг гостей из Москвы - музыкантов оркестра Pasional, которые специализируются на исполнении аргентинского танго.
Неповторимая музыка Астора ПЬЯЦОЛЛЫ, танго золотого периода и авторские сочинения в живом исполнении создали в зале неповторимую, особую энергетику, которую воплотили в танец признанные мастера аргентинского танго - танцевльная пара из Японии Наоко ТСУТСУМИЗАКИ и Кристиан ЛОПЕС и профессиональный исполнитель танго из Аргентины Фабиан ИРРУСКУБИЛАР.
А еще в концерте приняли участие лучшие танцевальные коллективы Владивостока - воспитанники театра танца «Созвездие улыбок», студия «Алетея», клуб «Либерти» и, конечно же, танцоры клуба TangoHouse, а также известный во Владивостоке тенор Олег ПАСТУХОВ, артистка театра имени М. Горького Жанна СТРЕЛКОВА, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Зазеркалье» Сауле ИСКАКОВА.
Так как в спектакле были представлены самые разнообразные танцевальные направления, вокальные номера и драматические зарисовки, он был интересен не только ценителям танго, но и всем, кто неравнодушен к красоте, музыке и искусству.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото: Полина Щекина, Владимир Кобзарь, Марина Божко.
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