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Мосты Владивостока могут стать магнитом для самоубийц?
Во всем мире власти территорий, в которых есть мосты, аналогичные владивостокским, вынуждены либо закрывать их для пешеходов, либо раскошеливаться на дорогую антисуицидальную защиту
Как уже сообщал «ЗР», 1 мая мост через бухту Золотой Рог будет открыт для пешеходного движения до глубокой ночи. Напомним, во Владивостоке первомайская демонстрация пройдет по Золотому мосту, в ней примут участие представители всех районов Приморского края. Кроме того, демонстрации пройдут и во многих муниципальных образованиях, планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек.
Открытие моста даже на несколько часов - несомненно, шикарный подарок горожанам на праздник. И, надо сказать, долгожданный. Однако решение открыть Золотой мост для пешеходов на Первомай вновь оживило дискуссию о том, что мост необходимо сделать автомобильно-пешеходным, а не исключительно автомобильным, как сейчас. Насколько известно, сегодня уже даже ведутся некоторые предварительные расчеты. Чем закончится дело во Владивостоке, пока сказать сложно, зато можно для примера посмотреть, как к этому относятся в других странах, где есть подобные грандиозные сооружения.
Нет смысла скрывать от читателей, что «пешеходность» таких мостов практически сразу становится самой настоящей головной болью для общества и властей в частности. И виной тому суициды и хулиганство (см. заметку ниже). Как бы мы ни отмахивались от этого фактора, дескать, почему мы должны «из-за нескольких идиотов страдать», уже сейчас понятно, что желающих, к примеру, расстаться с жизнью, сиганув с владивостокских мостов в море, увы, найдется немало…
Первый звонок уже прозвучал. В начале апреля 27-летний житель Владивостока покончил жизнь самоубийством, спрыгнув в пролив Босфор Восточный с Русского моста…
Золотые ворота в пучину
Мост Золотые Ворота (англ. the Golden Gate Bridge) - висячий мост через одноименный пролив. Он соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Длина моста - 1970 м, длина основного пролета - 1280, высота опор - 230 м над водой, масса - 894 500 т. От проезжей части до поверхности воды - 67 м. Сдан в эксплуатацию 27 мая 1937.
Золотые Ворота - один из самых узнаваемых в мире мостов. В десятках голливудских фильмах именно этот мост крушат все, кому не лень. И даже метеориты, кометы или какие астероиды, по замыслу сценаристов столкнувшиеся с Землей, так и норовят угодить в Голден Гейт. Ну или в статую Свободы в Нью-Йорке.
Мост Золотые Ворота автомобильно-пешеходный. В среднем по мосту проезжают сто тысяч автомобилей в сутки. Правда, за это водителям приходится платить по 6 долларов. Пешеходы могут пересекать мост бесплатно.
Мост также печально известен как место самоубийств и даже является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. За ним следует лес Аокигахара в Японии. В среднем на этом мосту кто-нибудь кончает жизнь самоубийством каждые две недели.
За более чем семь десятилетий существования моста, по неофициальным данным, более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду (официальный подсчет был прекращен в 1995, когда число самоубийц превысило 1000). Калифорнийская патрульная служба за год снимает с моста около 70 собирающихся покончить с собой людей.
О, сколько вас упало
в эту бездну?..
Точное число самоубийств установить невозможно, поскольку не всегда находились свидетели (из-за частых туманов либо из-за того, что самоубийство совершалось ночью). Известны случаи, когда люди специально приезжали в Сан-Франциско для того, чтобы спрыгнуть с моста, и могли доехать до пункта назначения на автобусе или такси. Полиция иногда находит на ближайшей парковке брошенные машины, взятые напрокат. Течение под мостом очень сильное, и некоторых спрыгнувших несомненно унесло в открытое море еще до того, как их кто-либо увидел.
По данным на 2006 год, из всех прыгнувших с моста выжило лишь 26 человек. Большинство из них получили множественные внутренние повреждения и переломы костей. А некая девушка из города Пидмонт, возможно, является единственным человеком, который прыгал с моста дважды: в 1988 году она была спасена из воды, госпитализирована из-за травм, но после лечения она спрыгнула снова, и на этот раз прыжок закончился смертью.
Обсуждались различные методы сокращения числа самоубийств. Одна из идей - закрывать на ночь проход для пешеходов, разрешая проезд велосипедистам и отслеживая их проезд с помощью электронно-контролируемых ворот.
Предложения о сооружении антисуицидального ограждения не имели успеха по причине технической сложности, высокой стоимости и общественной оппозиции.
Недавно совет директоров моста проголосовал за одобрение двухлетнего плана по исследованию возможности ограждения. Сторонники проекта приводят пример Эмпайр-стейт-билдинг и Эйфелевой башни, где строительство ограждения свело количество самоубийств до нуля, в то время как противники плана приводят аргументы о том, что ограждение будет эстетически неприглядным, дорогим и попросту перенесет место самоубийства в другое место. Короче, эксперты дискутируют, а люди продолжают сигать с легендарного моста…
Босфорские мосты: допрыгались ребята!
Босфорский мост в Стамбуле, который соединил кварталы Ортакей в Европе и Абдуллах-ага в Азии, открыли осенью 1973 года, в день празднования пятидесятилетия Республики Турция. Этот мост через Босфор в Стамбуле является подвесным. Длина Босфорского моста в Стамбуле превышает полтора километра, а ширина - чуть более тридцати метров.
Каждый день Босфорский мост пересекают более двухсотпятидесяти тысяч различных транспортных средств. Статистика констатирует, что ежедневно через мост в Стамбуле перемещается более полумиллиона пассажиров. Мост изначально работал как автомобильно-пешеходный, но, внимание, проход по нему пешеходам был закрыт спустя несколько лет после строительства - полиция Стамбула таким образом прекратила целую волну самоубийств.
Еще один известный мост через пролив Босфор (турецкий, а не приморский) получил имя в честь завоевателя Константинополя. Мост Султана Мехмеда Фатиха нередко называют еще и так: Второй Босфорский мост. Длина сооружения - более полукилометра (с подъездными путями), а ширина - чуть менее сорока метров. Конструкция моста Султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле идентична Первому Босфорскому мосту - висячая, на опорах. Высота пролета для прохода судов составляет 64-65 метров. В мае 1988 года мост был сдан в эксплуатацию в Стамбуле. Вот что интересно - мост ныне тоже закрыт для пешеходов. Увы, виной тому все тот же поток самоубийц, остановить который у полиции не было никаких сил.
По последнему слову техники
Мосты в Японии - не только архитектурно-инженерные сооружения. Японию называют не только Страной восходящего солнца, но и Страной тысячи островов. И чтобы общаться с соседями, торговать, путешествовать, необходимо было соединять острова мостами.
Первый мост был построен аж в IV в. вблизи нынешней Осаки. Потом началось… Каких только типов мостов не содержат японские словари и туристические указатели - цепные и арочные, понтонные и лодочные, вантовые и разводные, деревянные и каменные...
Интересных для данного материала мостов в Японии не один и не два. Десятки! Поэтому нет нужды рассматривать их в отдельности. Рассмотрим некий собирательный образ японского современного моста.
Почти все такие мосты в Японии - автомобильно-пешеходные. Более того, на них, как правило, есть специальные дорожки для велосипедистов. Японцы - народ основательный, поэтому новые мосты, как правило, оснащаются антисуицидальной защитой. Это серьезно помогает в борьбе (как это ни странно звучит) с самоубийцами. Но не всегда. Хотя японцы по этой части эстеты, и церемония самоубийства у них - чуть ли не элемент культуры (о лесе Аокигахара мы уже упоминали), желающие расстаться с жизнью буквально из кожи вон лезут, чтобы подпортить репутацию того или иного моста.
Защитить слабых
и больных
Все это мы к тому, что владивостокские мосты и в нынешнем автомобильном статусе – чрезвычайно полезные сооружения. Давайте вспомним о том, что о мосте через Золотой Рог горожане мечтали практически все 150 лет существования Владивостока. А о мосте на остров Русский даже и не мечтали. Казалось бы, садись в частное авто или в пассажирский автобус и езжай. Пять минут - и ты на мысе Чуркина - еще вчера далеком отшибе. Ан нет. Уже и мосты из области фантастики нам не милы. Хочется все и сразу: неплохо было бы и пешком по мостам передвигаться, да велосипедные дорожки не помешают…
Тем из ответственных лиц, кто хочет прислушаться к таким мнениям, возможно, вполне разумными и справедливыми, стоит всё не единожды взвесить. В данном материале не ставилась цель собрать воедино весь негатив подобного рода. Вовсе нет. Но мировой опыт показывает, что мосты практически сразу после своего возведения становятся объектами буквально притягивающими к себе экстремалов всех мастей и самых слабых из нас. И если мы услышим сторонников идеи сделать мосты и пешеходными, то нужно сделать все возможное, чтобы защитить тех, кого это великолепие, раскинувшиеся ныне над морской гладью, поманит именно там сделать последний шаг…
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Замполит12:35, 25.04.2013#
Автор как в воду глядел (фигурально выражаясь):Читаю сегодня: Во Владивостоке 23-летний парень пытался покончить с жизнью, спрыгнув с моста. Попытку суицида удалось предотвратить инспекторам ДПС. Полицейские сняли мужчину с ограждений мостового перехода и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба УМВД по ПК. По информации корреспондента VL. ru, инциндент произошел около 23. 45 во вторник, 23 апреля. При патрулировании мостового перехода на остров Русский во Владивостоке сотрудники ГИБДД заметили припаркованный автомобиль. Неподалеку на леерном ограждении находился молодой человек, намеревавшийся спрыгнуть с моста. Сотрудники ДПС незамедлительно сняли мужчину с ограждений и передали бригаде "скорой". Установлено, что свести счеты с жизнью пытался 23-летний житель Владивостока. Автомобиль эвакуирован на стоянку временного задержания автотранспорта.
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Предлагаю сделать вход свободным для членов партии Жуликов и Воров, может хоть у них обострение в полной мере проснется и они с моста все попрыгают??? упыри. . .