Мосты Владивостока могут стать магнитом для самоубийц?

Во всем мире власти территорий, в которых есть мосты, аналогичные владивостокским, вынуждены либо закрывать их для пешеходов, либо раскошеливаться на дорогую антисуицидальную защиту

Как уже сообщал «ЗР», 1 мая мост через бухту Золотой Рог будет открыт для пешеходного движения до глубокой ночи. Напомним, во Владивостоке первомайская демонстрация пройдет по Золотому мосту, в ней примут участие представители всех районов Приморского края. Кроме того, демонстрации пройдут и во многих муниципальных образованиях, планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек.

Открытие моста даже на несколько часов - несомненно, шикарный подарок горожанам на праздник. И, надо сказать, долгожданный. Однако решение открыть Золотой мост для пешеходов на Первомай вновь оживило дискуссию о том, что мост необходимо сделать автомобильно-пешеходным, а не исключительно автомобильным, как сейчас. Насколько известно, сегодня уже даже ведутся некоторые предварительные расчеты. Чем закончится дело во Владивостоке, пока сказать сложно, зато можно для примера посмотреть, как к этому относятся в других странах, где есть подобные грандиозные сооружения.

Нет смысла скрывать от читателей, что «пешеходность» таких мостов практически сразу становится самой настоящей головной болью для общества и властей в частности. И виной тому суициды и хулиганство (см. заметку ниже). Как бы мы ни отмахивались от этого фактора, дескать, почему мы должны «из-за нескольких идиотов страдать», уже сейчас понятно, что желающих, к примеру, расстаться с жизнью, сиганув с владивостокских мостов в море, увы, найдется немало…

Первый звонок уже прозвучал. В начале апреля 27-летний житель Владивостока покончил жизнь самоубийством, спрыгнув в пролив Босфор Восточный с Русского моста…

Золотые ворота в пучину

Мост Золотые Ворота (англ. the Golden Gate Bridge) - висячий мост через одноименный пролив. Он соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Длина моста - 1970 м, длина основного пролета - 1280, высота опор - 230 м над водой, масса - 894 500 т. От проезжей части до поверхности воды - 67 м. Сдан в эксплуатацию 27 мая 1937.

Золотые Ворота - один из самых узнаваемых в мире мостов. В десятках голливудских фильмах именно этот мост крушат все, кому не лень. И даже метеориты, кометы или какие астероиды, по замыслу сценаристов столкнувшиеся с Землей, так и норовят угодить в Голден Гейт. Ну или в статую Свободы в Нью-Йорке.

Мост Золотые Ворота автомобильно-пешеходный. В среднем по мосту проезжают сто тысяч автомобилей в сутки. Правда, за это водителям приходится платить по 6 долларов. Пешеходы могут пересекать мост бесплатно.

Мост также печально известен как место самоубийств и даже является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. За ним следует лес Аокигахара в Японии. В среднем на этом мосту кто-нибудь кончает жизнь самоубийством каждые две недели.

За более чем семь десятилетий существования моста, по неофициальным данным, более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду (официальный подсчет был прекращен в 1995, когда число самоубийц превысило 1000). Калифорнийская патрульная служба за год снимает с моста около 70 собирающихся покончить с собой людей.

О, сколько вас упало

в эту бездну?..

Точное число самоубийств установить невозможно, поскольку не всегда находились свидетели (из-за частых туманов либо из-за того, что самоубийство совершалось ночью). Известны случаи, когда люди специально приезжали в Сан-Франциско для того, чтобы спрыгнуть с моста, и могли доехать до пункта назначения на автобусе или такси. Полиция иногда находит на ближайшей парковке брошенные машины, взятые напрокат. Течение под мостом очень сильное, и некоторых спрыгнувших несомненно унесло в открытое море еще до того, как их кто-либо увидел.

По данным на 2006 год, из всех прыгнувших с моста выжило лишь 26 человек. Большинство из них получили множественные внутренние повреждения и переломы костей. А некая девушка из города Пидмонт, возможно, является единственным человеком, который прыгал с моста дважды: в 1988 году она была спасена из воды, госпитализирована из-за травм, но после лечения она спрыгнула снова, и на этот раз прыжок закончился смертью.

Обсуждались различные методы сокращения числа самоубийств. Одна из идей - закрывать на ночь проход для пешеходов, разрешая проезд велосипедистам и отслеживая их проезд с помощью электронно-контролируемых ворот.

Предложения о сооружении антисуицидального ограждения не имели успеха по причине технической сложности, высокой стоимости и общественной оппозиции.

Недавно совет директоров моста проголосовал за одобрение двухлетнего плана по исследованию возможности ограждения. Сторонники проекта приводят пример Эмпайр-стейт-билдинг и Эйфелевой башни, где строительство ограждения свело количество самоубийств до нуля, в то время как противники плана приводят аргументы о том, что ограждение будет эстетически неприглядным, дорогим и попросту перенесет место самоубийства в другое место. Короче, эксперты дискутируют, а люди продолжают сигать с легендарного моста…

Босфорские мосты: допрыгались ребята!

Босфорский мост в Стамбуле, который соединил кварталы Ортакей в Европе и Абдуллах-ага в Азии, открыли осенью 1973 года, в день празднования пятидесятилетия Республики Турция. Этот мост через Босфор в Стамбуле является подвесным. Длина Босфорского моста в Стамбуле превышает полтора километра, а ширина - чуть более тридцати метров.

Каждый день Босфорский мост пересекают более двухсотпятидесяти тысяч различных транспортных средств. Статистика констатирует, что ежедневно через мост в Стамбуле перемещается более полумиллиона пассажиров. Мост изначально работал как автомобильно-пешеходный, но, внимание, проход по нему пешеходам был закрыт спустя несколько лет после строительства - полиция Стамбула таким образом прекратила целую волну самоубийств.

Еще один известный мост через пролив Босфор (турецкий, а не приморский) получил имя в честь завоевателя Константинополя. Мост Султана Мехмеда Фатиха нередко называют еще и так: Второй Босфорский мост. Длина сооружения - более полукилометра (с подъездными путями), а ширина - чуть менее сорока метров. Конструкция моста Султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле идентична Первому Босфорскому мосту - висячая, на опорах. Высота пролета для прохода судов составляет 64-65 метров. В мае 1988 года мост был сдан в эксплуатацию в Стамбуле. Вот что интересно - мост ныне тоже закрыт для пешеходов. Увы, виной тому все тот же поток самоубийц, остановить который у полиции не было никаких сил.

По последнему слову техники

Мосты в Японии - не только архитектурно-инженерные сооружения. Японию называют не только Страной восходящего солнца, но и Страной тысячи островов. И чтобы общаться с соседями, торговать, путешествовать, необходимо было соединять острова мостами.

Первый мост был построен аж в IV в. вблизи нынешней Осаки. Потом началось… Каких только типов мостов не содержат японские словари и туристические указатели - цепные и арочные, понтонные и лодочные, вантовые и разводные, деревянные и каменные...

Интересных для данного материала мостов в Японии не один и не два. Десятки! Поэтому нет нужды рассматривать их в отдельности. Рассмотрим некий собирательный образ японского современного моста.

Почти все такие мосты в Японии - автомобильно-пешеходные. Более того, на них, как правило, есть специальные дорожки для велосипедистов. Японцы - народ основательный, поэтому новые мосты, как правило, оснащаются антисуицидальной защитой. Это серьезно помогает в борьбе (как это ни странно звучит) с самоубийцами. Но не всегда. Хотя японцы по этой части эстеты, и церемония самоубийства у них - чуть ли не элемент культуры (о лесе Аокигахара мы уже упоминали), желающие расстаться с жизнью буквально из кожи вон лезут, чтобы подпортить репутацию того или иного моста.

Защитить слабых

и больных

Все это мы к тому, что владивостокские мосты и в нынешнем автомобильном статусе – чрезвычайно полезные сооружения. Давайте вспомним о том, что о мосте через Золотой Рог горожане мечтали практически все 150 лет существования Владивостока. А о мосте на остров Русский даже и не мечтали. Казалось бы, садись в частное авто или в пассажирский автобус и езжай. Пять минут - и ты на мысе Чуркина - еще вчера далеком отшибе. Ан нет. Уже и мосты из области фантастики нам не милы. Хочется все и сразу: неплохо было бы и пешком по мостам передвигаться, да велосипедные дорожки не помешают…

Тем из ответственных лиц, кто хочет прислушаться к таким мнениям, возможно, вполне разумными и справедливыми, стоит всё не единожды взвесить. В данном материале не ставилась цель собрать воедино весь негатив подобного рода. Вовсе нет. Но мировой опыт показывает, что мосты практически сразу после своего возведения становятся объектами буквально притягивающими к себе экстремалов всех мастей и самых слабых из нас. И если мы услышим сторонников идеи сделать мосты и пешеходными, то нужно сделать все возможное, чтобы защитить тех, кого это великолепие, раскинувшиеся ныне над морской гладью, поманит именно там сделать последний шаг…

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.