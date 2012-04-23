Во Владивостоке телами "напишут" слово "солидарность"

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. Профсоюзы Приморского края отметят 1 мая митингами, шествиями и флэшмобом.

1 мая в 18 городах и районах Приморского края пройдут профсоюзные митинги и шествия. Об этом координационные советы профсоюзов уже уведомили власти территорий. Всего в этих мероприятиях примут участие около 5000 человек.

Самые массовые митинги планируются во Владивостоке, Кавалерово и Уссурийске. Кроме того, во Владивостоке состоится флэшмоб - на Площади Борцов за власть Советов 500 человек встанут в слово «солидарность». Акция проводится совместно c центральной профсоюзной газетой «Солидарность» (Москва).

Во Владивостоке митинг, организованный Федерацией профсоюзов Приморского края на Корабельной набережной начнется в 11.00 (сбор участников с 10.00). Начало акции на Площади Борцов за власть Советов в 12.00, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.

"Золотой Рог".

