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Во Владивостоке телами "напишут" слово "солидарность"
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. Профсоюзы Приморского края отметят 1 мая митингами, шествиями и флэшмобом.
1 мая в 18 городах и районах Приморского края пройдут профсоюзные митинги и шествия. Об этом координационные советы профсоюзов уже уведомили власти территорий. Всего в этих мероприятиях примут участие около 5000 человек.
Самые массовые митинги планируются во Владивостоке, Кавалерово и Уссурийске. Кроме того, во Владивостоке состоится флэшмоб - на Площади Борцов за власть Советов 500 человек встанут в слово «солидарность». Акция проводится совместно c центральной профсоюзной газетой «Солидарность» (Москва).
Во Владивостоке митинг, организованный Федерацией профсоюзов Приморского края на Корабельной набережной начнется в 11.00 (сбор участников с 10.00). Начало акции на Площади Борцов за власть Советов в 12.00, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.
"Золотой Рог".
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