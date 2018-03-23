Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
Игорь Пушкарев, даже находясь за решеткой, думает о проблемах города
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который сегодня находится в СИЗО в Москве и дело которого рассматривает суд разместил в социальных сетях необычный пост. В нем речь и дет о взгляде экс-мэра на решение проблемы с владивостокским «Спецзаводов №1»:
"Много обсуждений сейчас по поводу владивостокского «Спецзавода №1» и переработки мусора в целом. Про мусор и его утилизацию много написано и сказано. Уверен, что и здесь у каждого есть на эту тему свое мнение. На мой взгляд, по сути, есть два способа утилизации мусора: его сжигание и захоронение. Предварительно, не зависимо от выбранного способа, необходима сортировка – нужно выбрать из мусора все, что можно пустить на вторичную переработку.
Сейчас в мире доминирует сжигание, как более прогрессивный способ, хотя ещё совсем недавно так не считалось. Сжигание при высокой температуре уничтожает все вредные выбросы. Однако при сжигании выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, но вырабатывается тепло, которое можно использовать (в случае Спецзавода отапливается часть района Второй Речки). Во Владивостоке применялись оба способа. И «Спецзавод №1», как известно, перерабатывает мусор путём сжигания.
Теперь немного отвлекусь. Первые автомобили тоже гремели и дымили (и не первые, кстати, тоже, не будем показывать пальцем), но с прогрессом, количество выбросов уменьшалось. Сейчас они почти бездымные, малошумные и намного меньше загрязняют среду (это я, конечно, про автомобили с двигателями внутреннего сгорания). Так и Спецзавод. Построенный в 70-х годах на окраине города, теперь он окружен жилыми массивами и требует постоянного совершенствования. Нужно повышать экологическую чистоту путем модернизации, что и происходит. Если необходимо допсжигание, то рядом находится ТЭЦ "Северная", куда подведен магистральный газ. Этот газ можно использовать для допсжигания, повысив тем самым глубину переработки и обеспечив необходимые требования по экологии (ну, это как вариант, более точно могут ответить только специалисты).
А просто закрыть Спецзавод - это не решение. Рядом работают очистные сооружения, к которым тоже есть претензии по производственному запаху. Их тоже нужно не закрывать, а работать по устранению этого запаха (технические решения для этого существуют). А иловый остаток от очистных можно перерабатывать на том же Спецзаводе. И в результате от мусора и канализации мы получим тепловую энергию и чистую воду. Вот по этому пути и нужно идти. Это европейский вариант и моё мнение, как частного лица".
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"
- Мэр Владивостока: "Я закрою мусоросжигательный завод"
- Обитатели Ботанического сада приготовили горожанам сюрприз
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
- Во Владивостоке тоже рекультивируют полигон бытовых отходов
- Во Владивостоке начались работы по очистке бухты Золотой Рог
- В кампусе ДВФУ отметили "День лис"
- Завтра во Владивостоке возможен небольшой дождь
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Горожане и гости Владивостока пожелали друг другу счастья
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- "За экологию можно и раскошелиться"
- Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Один из крупнейших ретейлеров электроники страны готовится совершить переворот
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Помидоры, выращенные в "льготных" ТОРах, приморцам предлагаются по 300-400 рублей за кило
- "Конкуренция – это весело"
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов
- На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей