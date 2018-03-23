Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода

Игорь Пушкарев, даже находясь за решеткой, думает о проблемах города

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который сегодня находится в СИЗО в Москве и дело которого рассматривает суд разместил в социальных сетях необычный пост. В нем речь и дет о взгляде экс-мэра на решение проблемы с владивостокским «Спецзаводов №1»:

"Много обсуждений сейчас по поводу владивостокского «Спецзавода №1» и переработки мусора в целом. Про мусор и его утилизацию много написано и сказано. Уверен, что и здесь у каждого есть на эту тему свое мнение. На мой взгляд, по сути, есть два способа утилизации мусора: его сжигание и захоронение. Предварительно, не зависимо от выбранного способа, необходима сортировка – нужно выбрать из мусора все, что можно пустить на вторичную переработку.

Сейчас в мире доминирует сжигание, как более прогрессивный способ, хотя ещё совсем недавно так не считалось. Сжигание при высокой температуре уничтожает все вредные выбросы. Однако при сжигании выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, но вырабатывается тепло, которое можно использовать (в случае Спецзавода отапливается часть района Второй Речки). Во Владивостоке применялись оба способа. И «Спецзавод №1», как известно, перерабатывает мусор путём сжигания.

Теперь немного отвлекусь. Первые автомобили тоже гремели и дымили (и не первые, кстати, тоже, не будем показывать пальцем), но с прогрессом, количество выбросов уменьшалось. Сейчас они почти бездымные, малошумные и намного меньше загрязняют среду (это я, конечно, про автомобили с двигателями внутреннего сгорания). Так и Спецзавод. Построенный в 70-х годах на окраине города, теперь он окружен жилыми массивами и требует постоянного совершенствования. Нужно повышать экологическую чистоту путем модернизации, что и происходит. Если необходимо допсжигание, то рядом находится ТЭЦ "Северная", куда подведен магистральный газ. Этот газ можно использовать для допсжигания, повысив тем самым глубину переработки и обеспечив необходимые требования по экологии (ну, это как вариант, более точно могут ответить только специалисты).

А просто закрыть Спецзавод - это не решение. Рядом работают очистные сооружения, к которым тоже есть претензии по производственному запаху. Их тоже нужно не закрывать, а работать по устранению этого запаха (технические решения для этого существуют). А иловый остаток от очистных можно перерабатывать на том же Спецзаводе. И в результате от мусора и канализации мы получим тепловую энергию и чистую воду. Вот по этому пути и нужно идти. Это европейский вариант и моё мнение, как частного лица".