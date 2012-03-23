www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.25 р. 100 JPY: 61.32 р.
EUR: 79.37 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Во Владивостоке обнаружены незаконные врезки в канализацию

23 Марта 2012, 00:07 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. Уже прочищены 7 основных коллекторов по ул. Капитана Шефнера, Ватутина, Дальзаводской, Толстого, Лазо и др.

Ливневая канализации в городе пришла в крайне изношенное состояние, забита грунтом и мусором, все это стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра, которая не решалась многие десятилетия. Теперь по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва заключён муниципальный контракт и уже проводятся работы по прочистке ливневых коллекторов. Комплекс мероприятий проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Восстановление и развитие системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на 2011-2015 гг.

Промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом: под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону через специальные очистные головки и насадки, разрушаются все отложения, которые затем удаляются с помощью илососных машин.

Как отмечают специалисты, основная проблема загрязнения ливневых коллекторов - несанкционированное подключение к системе ливнёвок бытовой канализации. В ходе проведения работ на каждом объекте обнаруживается по 5-6 незаконных врезок. Фиксировать незаконную врезку стало возможно благодаря оборудованию, которым в настоящее время ведётся прочистка системы. Оно позволяет произвести видеосъёмку коллектора изнутри. Теперь удастся выявить, кто и где незаконно "врезался", чтобы в дальнейшем провести корректировку существующих схем ливневой канализации, ликвидировать лишние трубы, выявить все обстоятельства, мешающие нормальному функционированию ливнёвок в городе с целью полного восстановления работы системы. Кроме того, должностные и юридические лица, незаконно "врезавшиеся" в городскую систему ливневой канализации, будут привлечены к административной ответственности.

В ближайших планах - прочистка ливневых коллекторов по проспекту Красного Знамени, улицам Кирова, Енисейской.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru