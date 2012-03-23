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Во Владивостоке обнаружены незаконные врезки в канализацию
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. Уже прочищены 7 основных коллекторов по ул. Капитана Шефнера, Ватутина, Дальзаводской, Толстого, Лазо и др.
Ливневая канализации в городе пришла в крайне изношенное состояние, забита грунтом и мусором, все это стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра, которая не решалась многие десятилетия. Теперь по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва заключён муниципальный контракт и уже проводятся работы по прочистке ливневых коллекторов. Комплекс мероприятий проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Восстановление и развитие системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на 2011-2015 гг.
Промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом: под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону через специальные очистные головки и насадки, разрушаются все отложения, которые затем удаляются с помощью илососных машин.
Как отмечают специалисты, основная проблема загрязнения ливневых коллекторов - несанкционированное подключение к системе ливнёвок бытовой канализации. В ходе проведения работ на каждом объекте обнаруживается по 5-6 незаконных врезок. Фиксировать незаконную врезку стало возможно благодаря оборудованию, которым в настоящее время ведётся прочистка системы. Оно позволяет произвести видеосъёмку коллектора изнутри. Теперь удастся выявить, кто и где незаконно "врезался", чтобы в дальнейшем провести корректировку существующих схем ливневой канализации, ликвидировать лишние трубы, выявить все обстоятельства, мешающие нормальному функционированию ливнёвок в городе с целью полного восстановления работы системы. Кроме того, должностные и юридические лица, незаконно "врезавшиеся" в городскую систему ливневой канализации, будут привлечены к административной ответственности.
В ближайших планах - прочистка ливневых коллекторов по проспекту Красного Знамени, улицам Кирова, Енисейской.
"Золотой Рог".
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