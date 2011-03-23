На острове Русский создадут туристско-рекреационную зону

Объявлен конкурс на разработку концепции создания и развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории острова Русский. Организатор – компания ОАО «Особые экономические зоны».

Разработка концепции будет осуществляться в два этапа. Первый – подготовка концепции создания и развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории острова Русский (аналитические материалы), второй - разработка архитектурно-строительной концепции (архитектурно-планировочные материалы).

Напомним, особые экономические зоны – это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Цель создания особых экономических зон - развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической системы. На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. В России уже действуют 24 особые экономические зоны четырёх типов: 4 промышленные, 4 инновационные, 13 туристических и 3 портово-логистические.