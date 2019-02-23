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Экс-мэр Владивостока поздравил приморцев с Днем защитника Отечества
«Дорогие друзья, с 23 февраля! Будьте всегда надёжной опорой и крепкой поддержкой для своих близких»
Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в соцсетях.
«День защитника Отечества - праздник тех, кто живёт и работает на благо родной земли, тех, кто считает своим долгом беречь её, кто чтит традиции и защищает её интересы. И в первую очередь, это праздник ветеранов, которые сполна отдали долг Родине.
Уважаемые ветераны! С Днём защитника Отечества вас! Низкий вам поклон, крепкого здоровья и достойной жизни!
Дорогие друзья, с 23 февраля! Будьте всегда надёжной опорой и крепкой поддержкой для своих близких.
Ну и про 17 лет. Цифра неожиданная. Но, как вы понимаете, окончательный вердикт выносит суд. Тем не менее, очевидно, что наш случай - образцово-показательный и вывод из него, независимо от судейского решения, только один: благими намерениями…. а дальше вы сами знаете. Теперь мне это известно наверняка. Но это не повод признавать себя виновным в преступлении, которого не совершал, переступать через себя и свои принципы.
Дорогу осилит идущий…
Спасибо тем, кто со мной, я вас уверяю: ваша искренняя поддержка обязательно даст свои плоды, а вера в свою правоту помогает преодолевать трудности. Мы не будем торопиться разочаровываться в правосудии. Сила в правде, и она за нами.»
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