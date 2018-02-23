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Игорь Пушкарёв поздравил владивостокцев с праздником
Экс-мэр города: «Пусть дорогие люди всегда будут рядом с вами!»
Экс-глава города Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей Владивостока с праздником, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Сегодня 23 февраля - день защитника Отечества. Наш город, наверняка, «оделся» в камуфляж и угощает жителей и гостей солдатской кашей, офицеры принимают поздравления, а к мемориалу Боевая слава Тихоокеанского флота и стеле Город воинской славы возложены венки и цветы и на площади идёт праздничный концерт. Таким мне сегодня представляется Владивосток. И я от души поздравляю всех причастных к празднику! Пусть дорогие люди всегда будут рядом с вами! Желаю всем здоровья и счастья. С 23 февраля тебя, Владивосток!».
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