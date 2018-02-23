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Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
23 Февраля 2018, 15:13 | Владивосток
Пока горожанам и гостям Владивостока часто приходится справлять нужду в плохо приспособленных для этого местах или позорящих город пластиковых кабинках
Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новый мэр пообещал собравшимся, что легендарный туалет, который когда-то работал на Спортивной набережной (тот, что врыт в землю), будет восстановлен и вновь откроет свои двери для горожан и гостей Владивостока. О конкретных сроках не сообщается.
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