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Мэр Владивостока: "Я закрою мусоросжигательный завод"

23 Февраля 2018, 10:22 | Владивосток

Спецзавод №1 будет ликвидирован как только будет найдено решение двух важных проблем

Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новый мэр пообещал собравшимся закрыть Спецзавод №1, более известный горожанам, как мусоросжигательный. Владивостокцы давно жалуются на неблагоприятную экологическую ситуацию в зоне действия завода. Однако, по словам мэра, это можно начать делать, как только будет решен вопрос об открытии новой площадки полигона по вывозу городского мусора. По словам Виталия Веркеенко, эта проблема, вроде как, нашла понимание у врио губернатора Андрея Тарасенко. Еще один важный вопрос – завод снабжает горячей водой большой массив домов в районе, и заменить его пока нечем.

Напомним, мусоросжигательный завод на улице Бородинской обезвреживает около 30% коммунальных и бытовых отходов, поступающих от населения города, это около 150-200 тонн отходов в сутки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экология  завод  мэр  тарасенко  мусор  мусоросжигательный  губернатор  Веркеенко 



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Комментарии

  • Псевдоним10:35, 23.02.2018#

    Веркиенко болтун.

  • снумумр11:02, 23.02.2018#

    как свидетельствует история- всякий варяг делает громогласные заявления и много обещает не вникая в проблематику. самое печальное, что в ожидании обещанного проходит время и жизнь.

  • Псевдоним11:44, 23.02.2018#

    очередной популист который обещает обещать.

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