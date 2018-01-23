Во Владивостоке у "Почты России" обнаружен дефицит

Дело в том, что жители Приморья слишком много отправили посылок

В ряде почтовых отделений столицы Приморья больше месяца отсутствует тара для почтовых отправлений, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Жители центральных районов Владивостока столкнулись с отсутствием упаковочных материалов, а попросту говоря коробок для посылок в канун Нового года. Подобная ситуация в ряде отделений сохраняется и на сегодняшний день. Администрация таких отделений предлагает направляться за коробками на Главпочтамт Владивостока, либо приносить посылки, упакованные в домашних условиях. На вопрос о том, в связи с чем возник дефицит фирменных картонных коробок, специалисты, в частности, 106 Почтового отделения ответить не смогли.

Чтобы выяснить, с чем связано подобное недоразумение, корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» обратился напрямую в УФПС Приморского края. О данной ситуации там слышат впервые и заверяют, что надлежащая упаковка в полном объеме есть в каждом из отделений. Отрицательный ответ в Почтовом отделении на Инструментальном заводе может быть связан с текущим ремонтом помещений. Вместе с тем, в самое ближайшее время проблема обеспечения данного отделения почтовыми коробками для посылок и бандеролей будет решена, адресаты клиентов не останутся без долгожданных подарков от родных и близких.