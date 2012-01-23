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Профсоюзы Приморья собирают митинг
23 Января 2012, 21:04 | Владивосток
Президиум Федерации профсоюзов Приморья подал уведомление о проведении митинга на Корабельной набережной.
Митинг назначен на 4 февраля, в этот день в столице должно состояться шествие «За честные выборы». Профсоюзы планируют собрать на митинг около 3 тыс. человек.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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