Профсоюзы Приморья собирают митинг

Президиум Федерации профсоюзов Приморья подал уведомление о проведении митинга на Корабельной набережной.

Митинг назначен на 4 февраля, в этот день в столице должно состояться шествие «За честные выборы». Профсоюзы планируют собрать на митинг около 3 тыс. человек.

"Золотой Рог".