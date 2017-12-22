Жителям Владивостока и Приморья прогнозируют погодные неприятности

В пятницу, 22 декабря, на северо-запад Японского моря выйдет неглубокий циклон, над Приморьем будут смещаться его малоактивные фронтальные разделы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В отдельный районах края пройдет небольшой снег. Фон ночных температур повысится до -13…-18°C, на побережье до -3…-8°C, на северо-востоке сохранится морозная погода, -23…-28°C. Днем в крае потеплеет до -5…-10°C, в южной половине местами до -1…+4°C.

В субботу днем фронтальные разделы покинут Приморье, ожидается погода без осадков. За фронтом вторжения холода с Арктики на Дальневосточный регион не произойдет, так как в средней тропосфере воздушные потоки сменятся на западные. Температурный фон продолжит повышаться. В ночные часы -12…-20°С, на южном побережье до -3…-10°С. В дневные часы -4…-9°С, в южной половине оттепель до 0…+5°С.

В воскресенье, 24 декабря, на центральную частью акватории Японского моря выйдет очередной циклон, южная часть Приморья будет находиться под влиянием его фронтальных разделов. Здесь пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На севере края ожидается погода преимущественно без осадков. Температурный фон понизится на 2–5 градусов.

В начале следующей недели начнется рост атмосферного давления, в крае похолодает, на побережье усилится ветер.

Во Владивостоке пятница будет самым теплым днем на этой неделе, в дневные часы воздух прогреется до -1…+1°С. С увеличением облачности в первой половине дня возможен слабый снег.

В субботу в городе существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный свежий. Ночью -5…-8°С, днём 0…-2°С.

В воскресенье в краевом центре утром и днем временами ожидается снег. Ветер сохранится свежий, температурный фон понизится и составит от -5 до -9°С.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.