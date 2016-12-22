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Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке

22 Декабря 2016, 19:03 | Владивосток

РЖД завершает предварительный этап модернизации тоннеля имени Сталина во Владивостоке. Проект реализует компания «Мосметрострой», крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, контролируемый бизнесменами Андреем БОКАРЕВЫМ и Искандером МАХМУДОВЫМ. Завершить реконструкцию планируется в течение двух лет.

На подготовительном этапе были произведены в основном черновые работы, такие как демонтаж контактной сети и очистка стен. Далее проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, систем обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути. В ходе модернизации применяются самые современные технологии и материалы. Гидроизоляция тоннеля будет выполнена в виде мембраны на основе полимера, а рабочий слой обделки – из состава тиксотропного типа, содержащего металлическую фибру.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», тоннель закрыт на реконструкцию с 1 октября. В связи с проводимыми работами временно прекращено движение пригородных и городских электропоездов на участке «Мыс Чуркин – Луговая – Третья Рабочая».

Основная сложность состоит в том, что тоннель действующий. Специально под реконструкцию Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) разработала новый график движения поездов, который позволяет подрядчикам нормально работать даже в этих непростых условиях.

«Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22.00 до 10.00. Сроки доставки груза и технология работы с причалами мыса Чуркина соблюдаются в полной мере», - отмечает ДВЖД.

Досье «Золотого Рога»

Железнодорожный тоннель длиной 1380 м, расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги, начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 гг. По проекту тоннель предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.

Десятилетиями однопутный тоннель эксплуатировался в агрессивной среде: над сооружением, которое находится в черте Владивостока, располагаются городские водоотводные коммуникации, которые дают утечки, приводящие к разрушению сводов тоннеля. В результате к сегодняшнему дню более 80% отделки объекта требуют полной замены.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото предосталено ДВЖД.

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Теги: реконструкция  железная дорога  ржд  модернизация  строительство  владивосток  тоннель 



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