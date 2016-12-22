Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
РЖД завершает предварительный этап модернизации тоннеля имени Сталина во Владивостоке. Проект реализует компания «Мосметрострой», крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, контролируемый бизнесменами Андреем БОКАРЕВЫМ и Искандером МАХМУДОВЫМ. Завершить реконструкцию планируется в течение двух лет.
На подготовительном этапе были произведены в основном черновые работы, такие как демонтаж контактной сети и очистка стен. Далее проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, систем обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути. В ходе модернизации применяются самые современные технологии и материалы. Гидроизоляция тоннеля будет выполнена в виде мембраны на основе полимера, а рабочий слой обделки – из состава тиксотропного типа, содержащего металлическую фибру.
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», тоннель закрыт на реконструкцию с 1 октября. В связи с проводимыми работами временно прекращено движение пригородных и городских электропоездов на участке «Мыс Чуркин – Луговая – Третья Рабочая».
Основная сложность состоит в том, что тоннель действующий. Специально под реконструкцию Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) разработала новый график движения поездов, который позволяет подрядчикам нормально работать даже в этих непростых условиях.
«Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22.00 до 10.00. Сроки доставки груза и технология работы с причалами мыса Чуркина соблюдаются в полной мере», - отмечает ДВЖД.
Досье «Золотого Рога»
Железнодорожный тоннель длиной 1380 м, расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги, начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 гг. По проекту тоннель предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.
Десятилетиями однопутный тоннель эксплуатировался в агрессивной среде: над сооружением, которое находится в черте Владивостока, располагаются городские водоотводные коммуникации, которые дают утечки, приводящие к разрушению сводов тоннеля. В результате к сегодняшнему дню более 80% отделки объекта требуют полной замены.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото предосталено ДВЖД.
Новости тематики
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
- Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском
- Во Владивостокский цирк можно будет попасть прямо с набережной Цесаревича
- Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза
- Во Владивостоке построят новый СИЗО
- Во Владивостоке снесут незаконно построенное шестиэтажное здание
- Детсад на Терешковой строится без выходных
- Новую трассу планируют запустить осенью
Новости раздела
- В Приморском океанариуме начались уроки
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- "Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток
- Пациентки родильного дома Владивостока могут поучаствовать в предпраздничной фотосессии
- Во Владивостоке из-за снежного циклона ограничили въезд транспорта
- "Доброе Рождество" ждет жителей и гостей Владивостока в январе
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Подпорную стенку во Владивостоке отремонтируют по указанию прокураторы
- Владивостокцев приглашают сделать новогодний подарок детям-сиротам
- Во Владивостоке полиция задержала квартирного вора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Рубль резво движется к курсу 60
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов