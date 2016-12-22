"Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток

Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" после дальнего морского похода вернулся во Владивосток, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

БПК "Адмирал Пантелеев" вернулся после дальнего морского похода в главную базу Тихоокеанского флота в городе Владивосток. В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота "Иван Сусанин".

За время дальнего морского похода экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" отработал широкий спектр учебно-боевых задач. Провел ряд учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по связи и взаимодействию с силами противовоздушной обороны, отмечается в сообщении.

Находясь с дальнем морском походе, боевой корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" отметил юбилей — 25 лет назад на боевом корабле был впервые поднят флаг ВМФ России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.