Пациентки родильного дома Владивостока могут поучаствовать в предпраздничной фотосессии

Сделать оригинальные снимки возможно уже сейчас – благодаря красочному убранству учреждения.

Как отметила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в преддверии Нового года сотрудники учреждения традиционно украшают свои отделения, стараясь создать в них атмосферу приближающегося праздника. Причем каждый раз они стараются сделать оформление особенным и запоминающимся. Вот и сейчас в нем присутствуют и поделки ручной работы, и оригинальные елки с главным символом наступающего года.

В праздничный наряд «одета» и так называемая «французская» улица, которая связывает два корпуса учреждения. В этом году здесь появилась стильная фотозона, где пациентки родильного дома могут сделать необычные фотоснимки на фоне нарядной ели, огней, подарков и петушка.

Кроме того, о приближении праздника напоминает украшенная ель в сквере «третьего» роддома и веселые персонажи, которые поселились на клумбах возле его здания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.