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Во Владивостоке из-за снежного циклона ограничили въезд транспорта

22 Декабря 2016, 12:05 | Владивосток

Въезд во Владивосток сегодня был ограничен для большегрузной техники с 8 утра. Остановка и проверка транспорта проводится на трассе Де-Фриз – Седанка - Патрокл, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в службе пропаганды ГИБДД Приморского края.

В связи с выпадением осадков во Владивостоке заметно ухудшилась дорожная ситуация. На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления.

Госавтоинспекция рекомендует водителям автотранспорта проявлять максимальную осторожность при движении. Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей.

С 8 часов утра ограничен въезд  большегрузной техники на территорию города до стабилизации дорожной обстановки.  На данный момент ограничено движение автотранспорта по трассе  Де-Фриз – Седанка - Патрокл.  На этом участке автодороги движение автотранспорта регулируется инспекторами ДПС. Также осложнено движение автотранспорта на улице Суханова при подъёме на Фуникулер.  

Кроме того, опасность для движения представляют пешеходные тротуары. В большинстве случаев пешеходные дорожки не полностью расчищены от прошлого снега. Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: погода  циклон  дороги  ограничения  авто  снег  приморье  дпс  ГИБДД  транспорт 



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