Следующий конец цивилизации нам обещают довольно скоро

Пожалуй, только ленивый не обсуждал в 2012 году перспективу конца света. Прогнозы были разнообразные, люди, и жители Владивостока здесь не исключение, разделились на два условных лагеря и… стали ждать.

Первые обозначили 21 декабря как день Х, вторые сделали первых предметом насмешек. Корреспондент ZRpress прошелся 21 декабря по улицам Владивостока и попросил горожан высказать свое мнение насчет то ли грядущего, то ли так и не состоявшегося апокалипсиса.

Алексей, менеджер:

- Думаю, многие сумели наваритmся на этой идее. Как раз на тех людях, которые в это верят. Пока в мире есть дураки, те, у кого есть мозги, будут при деньгах. Все это принимает уже какие-то уродливые масштабы. Не так давно видел в магазине набор, который состоит из туалетной бумаги, двух банок консервов, банки сгущенки и еще из какого-то предмета. Набор называется "Конец света" и стоит 158 рублей.

Наталья, бухгалтер:

- Я уверена, что никакой конец света не наступит и зря люди как ненормальные скупают свечи и консервы. Если уж когда-нибудь он и случится, то точно не на нашем веку. Я сегодня пойду в гости к друзьям, для нас это лишний повод собраться. Уверена, что многие сегодня будут отмечать конец света, который так удачно совпал с пятницей.

Валерия, студентка:

- Вчера смотрела очень глупую передачу, там заверяли, что евреи выживут после конца света. Как и раньше, их спасет какой-нибудь Моисей и все будет хорошо. Вообще наивность некоторых поражает. Среди моих знакомых нет таких, кто бы верил в то, что сегодня случится что-то ужасное. Хотя есть такие, кто купил огромное количество продуктов "на всякий случай". Есть еще и те, кто решил раздать долги. Тут, конечно, можно сказать спасибо концу света - он сделал меня чуточку богаче.

Николай, директор:

- Сегодня обычный день - пятница. Какие концы света? Надо работать. Все прекрасно знают, что русские люди любят праздники и то, что отдаленно напоминает их. Первая половина дня прошла в совсем нерабочей обстановке. Надеюсь, что в ближайшее время сотрудникам это надоест, и все свои силы они будут тратить на выполнение своих прямых обязанностей. Начальству ведь потом не объяснишь, что «выполнено так мало, потому что мы ждали конец света».

Жанна, домохозяйка:

- Если это когда-то и случится, то точно не с нами и, думаю, даже не с нашими праправнуками. Как видите, 21-е наступило, но ничего не происходит. Нужно дождаться вечера, конечно. И, если он все-таки настанет... я спокойно к этому отношусь, я смерти не боюсь, если все умрут разом. Вот так вот хлоп - и в долю секунды никого нет, и никто даже не понял, что случилось. Сегодняшний день я провожу так же, как и любой другой, и не зацикливаюсь на мыслях о начале конца.

Дмитрий, промоутер:

- Сегодня все только и говорят про конец света. Лично видел, как некоторые звонят друзьям и родственникам. То ли прощаются, то ли просто задушевные беседы ведут. Я никому звонить не собираюсь, не хочу выглядеть глупо завтра утром. Друзья еще решат, что у меня какие-то психические отклонения.

В общем и целом можно заключить, что владивостокцы за редким исключением смотрят на мир глазами реалистов. Разумеется, не стоит исключать вероятность того, что автор текста просто не смог пообщаться с теми, кто свято верил в гибель цивилизации. Ведь эти люди в день 21 декабря должны были находиться в местах, которые, по их мнению, должны были гарантировать им безопасность: в лесах, горах и пещерах. Ну а те, кто решил инвестировать кругленькую сумму в право жить, сейчас бороздят какие-то водные просторы на ковчегах, если эти ковчеги вообще существуют.

Теперь можно спокойно выдохнуть и добавить в Википедии к списку из 92 неосуществившихся концов света еще и дату 21 декабря 2012 года. Ну а те, кто возлагал на эту дату какие-то надежды, могут не переживать - следующий конец цивилизации нам обещают в 2021 году.

Александра БОЛЬШАКОВА, газета «Золотой Рог», Владивосток.