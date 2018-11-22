У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока

«Нам нужно не упустить свою возможность»

"Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он поделился своим мнение относительно того, чье имя присвоить аэропорту Владивостока. Напомним, что сейчас в России проходит акция «Великие имена России».

Всем здравствуйте. Сейчас идёт голосование за название для владивостокского аэропорта. Оставшиеся четыре кандидата: Владимир Арсеньев, Николай Муравьёв-Амурский, Геннадий Невельской и Анна Щетинина - все очень достойные. Но я свой голос отдаю за Николая Николаевича Муравьева-Амурского! Благодаря этому Великому сыну России наша страна получила Дальний Восток, как тогда писали западные газеты: «не пролив и капли крови, не порезав и пальца».

Его прах покоится в центре Владивостока в сквере его имени, у его памятника, который смотрит на бухту Золотой Рог. Для нашего города и края, и для всего Дальнего Востока России граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский - личность номер один. Поэтому я считаю, что наш аэропорт надо назвать его именем.

P.S. Наши друзья из Хабаровска тоже хотят назвать свой аэропорт в честь него. Нам нужно не упустить свою возможность!"