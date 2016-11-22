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Во Владивостоке утверждён список лауреатов премии "Есть за что!"
Утверждён список 10 лауреатов премии молодежи города «Есть за что!», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В 2016 году лауреатами премии «Есть за что!» стали:
Людмила Алексеенко - автор и исполнитель песен, автор и исполнитель хита «Дороже золота»;
Денис Балюра - организатор международного фестиваля огненных искусств «Огни Востока»;
Яна Гапоненко - руководитель Владивостокской школы современного искусства, локальный координатор культурного проекта Гете-института Новосибирска;
Денис Горбунов - руководитель инициативной группы молодежи «Advance»;
Антон Кротов - лаборант-исследователь лаборатории биомедицинских клеточных технологий Школы биомедицины ДВФУ, магистрант;
Михаил Кучеев - соорганизатор молодежного проекта «Сам Себе Велосипед».
Павел Лопатин - сотрудник фестиваля V-ROX, музыкальный продюсер, преподаватель китайского языка;
Сергей Мун - директор Центра развития робототехники (robocenter.org), заведующий сектором морских робототехнических комплексов МГУ им. адм. Г.И. Невельского;
Максим Русанов - президент общественной организации по развитию трикинга Владивостока;
Алексей Чижов - основатель и руководитель молодежного движения «Хранители солнца», инструктор по кайт-сёрфингу международного уровня, инструктор по безопасности полётов в аэродинамической трубе, гимнаст 1 разряда, альпинист 2 разряда, парашютист.
Премия «Есть за что!» присуждается молодым горожанам в возрасте до 35 лет за вклад в развитие города Владивостока и составляет 100 000 рублей. Основанием для присуждения премии является состоявшееся дело, событие, которое повлияло на развитие города Владивостока и принесло пользу для горожан.
Напомним, в этом году на премию было выдвинуто 65 человек. Оценивал кандидатов экспертный совет, состоящий как из сотрудников администрации Владивостока, так и из представителей бизнеса, творческой сферы и общественности. В состав совета вошли заместитель главы администрации городаЕлена Щеголева, начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко, генеральный директор группы компаний «ДНС» Дмитрий Алексеев, почетный член краевой молодежной организации «Приморский клуб веселых и находчивых» Сергей Матлин и другие.
Узнать более подробную информацию о деятельности лауреатов можно на официальном сайте администрации Владивостока во вкладке «Есть за что!». Встреча лауреатов и вручение премии состоится уже 15 декабря 2016 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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