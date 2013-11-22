Во Владивостоке предложено построить подземную дорожную сеть

21 ноября глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел прием граждан по личным вопросам.

В повестку приема вошли вопросы ремонта жилых домов, оборудования шумозащитных экранов в зонах интенсивного дорожного движения и ряд других актуальных тем. Учитывая комплексный характер поднимаемых проблем, в приеме граждан вместе с Игорем Пушкарёвым на этот раз участвовали курирующие данные направления заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский, а также начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер и начальник управления муниципальной собственности Валентина Игнатенко.

Пенсионерка и активная общественница Надежда Двоенко от имени большой группы жильцов обратилась с просьбой установки лифтов в доме №25-а по улице Уборевича. Эта 12-этажная «свечка» построена еще в 1972 году, и поэтому полгода назад здесь по требованиям технической безопасности была остановлена работа обоих лифтов. Проживающая здесь на десятом этаже Надежда Двоенко (ей в будущем году исполнится 85 лет) даже подсчитала количество ступеней – 124, которые ей по нескольку раз в день приходится преодолевать. Как пояснил Григорий Пейхвассер, эта проблема находится на контроле специалистов администрации Владивостока, и установка лифтов в этом доме запланирована на середину 2014 года. Это произойдет на условиях софинансирования бюджетов города и края, а также при 20-процентном участии самих жильцов.

В ходе приема снова, как и на прошлых подобных встречах, проявился ряд положительных тенденций – граждане не просто обращаются к главе Владивостока с просьбами решения проблем, но и проявляют инициативу по улучшению жизни города.

Так, инициативная группа горожан во главе с советником генерального директора Дальневосточной горностроительной компании Валерием Мочаловым и профессором кафедры горного дела Инженерной школы ДВФУ Владимиром Макаровым предложила проект масштабного освоения подземной дорожной и коммунальной инфраструктуры Владивостока. По мнению специалистов, рельеф столицы Приморья как нельзя лучше подходит для проведения таких работ, однако пока не используется, несмотря на наличие огромного подземного ресурса. Именно под землей предлагается возвести дорожные магистрали и парковки, торговые центры и другие сооружения, что позволило бы резко и в положительном ключе изменить всю инфраструктуру города и улучшить его экологию.

Игорь Пушкарёв поддержал эту идею, однако, учитывая ее «революционный» характер, предложил подробно проработать проект на всех уровнях – от его технического обоснования до источников финансирования. Решено, что к детальной разработке проекта приступят прежде всего сотрудники ДВФУ и специалисты ДВГСК, которые, кстати, уже имеют большой положительный опыт строительства и ремонта крупных подземных сооружений и тоннелей – вплоть до БАМа.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ЗАО "ТМК".