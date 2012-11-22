Умерла Полина Андреевна Касьянова

Полина Андреевна Касьянова - одна из тех, кто стоял у истоков журналистского образования на Дальнем Востоке. Она начала работать в Дальневосточном государственном университете лаборантом кафедры журналистики с момента открытия этой кафедры. Полина Андреевна принимала непосредственное участие в становлении и развитии кафедры, отделения, факультета журналистики, в настоящее время переросшие в Институт массовых коммуникаций.

С начала своей трудовой деятельности П. А. Касьянова читала лекции, занималась разбором производственных практик студентов, руководила их курсовыми и дипломными сочинениями. Она начала учить самый первый набор студентов-журналистов. Около четырех десятков лет Полина Андреевна готовила кадры для средств массовой информации и преподавания в высшей школе не только для Дальнего Востока и России, ее ученики востребованы и за рубежом. Ее бывшие студенты работают во многих российских издательствах, в центральных и местных телерадиокомпаниях, газетах "Известия", "Московский комсомолец", "Аргументы и факты", Московские новости", "Комсомольская правда", "Владивосток" и другие. Именно благодаря ей Институт массовых коммуникаций Дальневосточного государственного университета мог гордиться своими выпускниками - прекрасно обученными газетной технике и редактированию. Огромное количество выпускников работает в вузах Дальнего Востока. Около 50 процентов преподавателей Института массовых коммуникаций - ее ученики.

Несмотря на пенсионный возраст она являлась редактором учебной газеты "Молодой журналист", обучая студентов навыкам журналисткой работы. К 100-летию Дальневосточного государственного университета она разработала замечательный проект: "ДВФУ в лицах", и с тех пор в газете "Молодой журналист" публикуются интересные личностные зарисовки о преподавателях, проработавших не один десяток лет в университете.

Профессионализм П. А. Касьяновой высоко оценивают не только ее коллеги и руководство Дальневосточного государственного университета, но и специалисты-практики. На протяжении многих лет к ней обращались за консультативно-практической помощью по проблемам газетного оформления партийные органы, краевое управление по печати, редакции средств массовой информации. К тому же, свою методическую работу она активно совмещала с научной деятельностью, занимаясь исследованием истории печати Дальнего Востока 30-х годов. Ее диссертационная работа по этой теме переросла в актуальные курсы. Кроме того, на протяжении 30 лет она преподавала сложные практические курсы "Производство и оформление газеты", "Техника средств массовой информации", спецкурсы и спецсеминары по данному профилю, вела лекционные и практические занятия по разделам курсов "Основы журналистики", "Теория и практика журналистики", внимательно отслеживая и внедряя новшества газетного производства в деятельность студенческого издательства. В активе П. А. Касьяновой более 30 печатных работ, среди которых методические указания, статьи. Кроме того, под ее чутким руководством около 10 раз в учебный год выходили очередные выпуски учебной газеты "Молодой журналист".

Полина Андреевна всегда была в гуще событий - возглавляла партийную и профсоюзную организации факультета журналистики, активно участвовала в жизни университета. Везде она проявляла высокую ответственность, энергичность, преданность журналистике.

За высокую работоспособность, выдающиеся трудовые результаты П. А. Касьянова была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", нагрудным знаком Министерства образования Российской Федерации "Почетный работник высшего профессионального образования России", удостоена звания "Ветеран труда Дальневосточного государственного университета".

Светлая память...