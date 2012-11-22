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В ДВФУ разберутся с плагиатом
Проректор ДВФУ по науке и инновациям Игорь ПРОЦЕНКО планирует изменить систему участия студентов в грантовых программах, разобраться с плагиатом в студенческих работах и расширить участие студентов в конкурсе У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
- Для поощрения работы студентов над грантовыми исследованиями мы планируем организовывать ставки в научно-инновационном блоке. Так студент, выполняющий грант, становится полноправным научным сотрудником университета и может получать заработную плату за свою работу, отправляться в командировки, на стажировки и конференции без каких-либо организационных проблем, - объяснил Игорь Проценко.
Еще одна проблема, над которой собирается работать проректор, - плагиат в студенческих работах. В ближайшее время научный и учебный блоки ДВФУ совместно со студентами выработают критерии того, что считать плагиатом и какие формы порицания вводить за это нарушение.
Также в университете планируется значительная реформа инновационного блока:
- Мы собираемся серьезно расширить участие студентов в конкурсе У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) и материально стимулировать участников к победе. Так, за счет Программы развития ДВФУ планируется вводить дополнительное поощрение победителей конкурса У.М.Н.И.К. К примеру, сумма гранта по конкурсу составляет 200 тысяч рублей - и в случае победы университет готов выделить студенту дополнительно еще 300 тысяч рублей на исследование, - рассказал Игорь Проценко.
Вместе с поощрением необходимо ввести и систему менторства - уверен проректор. На студента должна быть возложена ответственность за выполнение своих обязательств по исследованию или проекту. Не секрет, что многие победители конкурса У.М.Н.И.К. так и не выходят на новый уровень своего исследования.
- Для повышения качества наших научных исследований необходим контроль за выполнением студентом работы, на которую фонд или университет выделили ему деньги, - заявил Игорь Геннадьевич.
«Золотой Рог».
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